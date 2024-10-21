原标题：广交会万商云集合作踊跃 创新产品大受青睐

10月19日，为期五天的第136届广交会第一期闭幕。据悉，第一期以“先进制造”为主题，突出先进产业和科技支撑，展览题材包括电子家电、工业制造、照明电气、五金工具、车辆及两轮车5个板块19个展区，线下超3万家参展企业带来115万件新品。

《证券日报》记者在现场看到，新产品、新技术、新业态大量涌现，不少创新产品受到世界各地采购商的青睐。

“想不到广交会上也有氢能产品，这个氢能自行车正是我要找的！印度正在大力发展低碳经济，政府目前对氢能相关产品有补贴，我想在广交会上寻找中国合作伙伴。”开展首日，来自印度的米哈·维格就在新能源展区的永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”）展位看到了心仪的氢能自行车。在详细询问了产品性能、储氢装置以及价格后，他在公司业务员的联络本上留下了联系方式。

据了解，开展首日，永安行展位上的氢能自行车便凭借独特的新能源元素、新颖的外观设计、创新的产品功能，吸引了全球各地采购商的目光。

总部位于深圳的国家级专精特新“小巨人”企业——卡儿酷科技有限公司是广交会的常客。公司此次携铁锂安全户外电源、重卡启动电源、重卡启停锂电等系列新品亮相广交会，其中便捷式户外电源还参加了本届广交会的新品首发首秀活动。

“开展两天，公司的上千份手册就被一扫而空，许多采购商对重卡启停锂电的采购意向强烈，并预约会后去工厂参观。”该公司相关负责人介绍，重卡启停锂电池是专为卡车司机而研制的，采用磷酸铁锂电池蓄能，与传统电池相比，续航能力更强。

作为全球领先的射频设备及器件生产商，广东中元创新科技有限公司（以下简称“中元创新”）研发制造的产品已畅销至全球60多个国家和地区。在展位上，中元创新展位负责人向一位来自欧洲的采购商介绍，这款智能车用天线拥有250多项专利，经过屡次技术迭代和市场检验，不仅实现了360度全方位转动，还能定向接收范围更广的高清数字电视信号。“我们的产品防锈防水耐用，包装和运输成本都很低，完全符合国际市场的要求。”

为向全球采购商更好展现“新”面貌，不少参展企业使出浑身解数，带来的展品更是科技含量满满。

“本届广交会，我们重点展示了多项创新成果，其中最受关注的就是持续迭代更新的车联网单元T-BOX、最新研发的‘鬼探头’安全预警系统以及无人驾驶叉车解决方案。”江苏鸿鹄电子科技有限公司展位负责人杲先锋自豪地介绍说。

据悉，凭借AI图像视觉识别、雷达感知等先进技术手段，“鬼探头”安全预警系统能够提前探测路面情况，有效降低事故发生概率。无人驾驶叉车解决方案则通过雷达感知和软件算法实现了叉车无人驾驶作业，在帮助工厂降本增效的同时，赋能智能化改造、数字化转型。

在江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”）的展位前，几位工作人员正与采购商热烈交谈着。双星新材展位负责人表示，作为“老广交”，他们此行特地为美洲、东南亚等地的老客户带来了自主品牌的“明星产品”——“星膜范”磁控系列全防紫外线防护膜。

据介绍，该产品采用国际前沿的高红外反射磁控溅射技术制备，具有高透光、高隔热、抗氧化等优点，应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜等领域，目前已经远销至海外50多个国家和地区，拥有包括世界500强在内的各类客户5000余家。

(责编：罗知之、陈键)

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