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累计装机容量跨越5亿千瓦 中国风电产业向“新”出发

贺王娟
2024年10月21日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：累计装机容量跨越5亿千瓦 中国风电产业向“新”出发

近日，2024北京国际风能大会暨展览会在北京成功举行。作为中国风电产业的“风向标”和“晴雨表”，此次大会聚焦风电全产业链，全面展示了风力发电机组、叶片等关键零部件，以及工程吊装、运营维护等环节的先进技术和解决方案。

会上，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示，截至目前中国风电累计装机容量已经突破5亿千瓦，中国风电累计装机容量占全球装机近一半，中国风电产业正成为世界风电产业的重要力量。

相关数据显示，2014年中国风电装机规模首次突破1亿千瓦大关，2019年迈上2亿千瓦的新台阶，2021年达到3亿千瓦，2023年达到4亿千瓦，而2024年装机容量已跨越5亿千瓦的台阶。

在秦海岩看来，在新的风电技术发展下，到2030年中国风电装机容量将达到10亿千瓦，行业正向30亿千瓦的发展目标前进。

全球风能理事会（GWEC）战略总监赵锋预测，在全球范围内，2024年至2030年可能会增加12亿千瓦的风电装机容量，其中中国将占据52%的新增容量。

中国风电企业快速发展，也为全球风电产业增添动力。据国家能源局新能源和可再生能源司综合处副处长崔广胜介绍，截至去年年底，中国共向54个国家和地区出口了接近1560万千瓦的风电机组，全球新增装机排名前15的整机企业中10家来自中国。

在此次展览会上，《证券日报》记者注意到，今年企业更加注重产品的安全性、可靠性以及经济性。在展会上，诸多头部风电整机企业发布了新品，涵盖海上、陆上最新机型以及核心零部件，产品功能更加完善、智能。

三一重能以“全生命周期安全可靠”为展览主题，展示了其发布的全球可承载功率最大、还原度最高、验证最全面的风电整机传动试验台，该试验台可容纳35兆瓦的整机测试，大小是现有机型容量1倍有余。

三一重能展台的工作人员告诉《证券日报》记者：“该试验台可一比一复刻风场极端复杂工况，可施加的扭矩高达36兆牛米（N·m）（相当于七万辆重型皮卡的驱动力），满足35兆瓦级风电整机全生命周期验证需求，并以强度和速度换时间，试验台上每运行1年等于有效风场运行20年，该产品的运用可大幅提升风机的安全及可靠性，提升风机运行的综合效率。”

金风科技推出了全新一代海陆旗舰产品，旨在提升风机的发电效率。远景能源推出的海上风机产品更加注重产品的安全性，提升了其抗台风的性能，还新增了AI算法，让控制系统更加智能。

今年展会还特设了氢能、海上工程及装备、新型储能等三个主题展。记者了解到，风电企业更加注重风力发电全流程的经济性，将风电与制氯、氢、氨、醇等关联到一起，重视提供风电+氢能、储能、海洋牧场等零碳全生命周期能源解决方案。

值得一提的是，12家风电整机商在展会现场签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》（以下简称《自律公约》）。作为《自律公约》的发起人，秦海岩表示，希望通过《自律公约》重点解决目前行业低价恶性竞争、对竞争对手恶意诋毁等问题。

在秦海岩看来，“价格战”侵蚀着风电产业发展根基，具体体现在不利于高质量开发风电项目、伤及风电制造企业生存基础、制约风电产业可持续发展等方面，这会对风电产业的可持续发展产生不利影响。

远景能源高级副总裁、风机产品线总裁娄益民表示：“风电行业当下的内卷是一种‘囚徒困境’，拼的不是谁能赢，而是谁不输。希望通过《自律公约》让行业回归到健康发展的状态。”

金风科技总裁曹志刚建议：“风机制造企业可以和协会一同为客户提供更完整的评价体系，包括投资成本、运营成本、发电能力等维度，从以价格为主导，转变为对全生命周期的综合选择，以此促进行业理性发展。”

(责编：罗知之、陈键)
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