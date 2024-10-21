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年内多家持牌消金公司迎来“新掌门”

2024年10月21日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：年内多家持牌消金公司迎来“新掌门”

日前，国家金融监督管理总局福建监管局发布了兴业消费金融公司（以下简称“兴业消费金融”）董事任职资格的批复。

实际上，今年以来，已有兴业消费金融、长银五八消费金融、蚂蚁消费金融、马上消费金融、招联消费金融、苏银凯基消费金融、小米消费金融、上海尚诚消费金融、厦门金美信消费金融等多家公司出现重大人事变动，涉及岗位包括董事长、总经理、副总裁、首席风险官等核心职位。

其中，多家持牌消金公司高管“换新”涉及董事长。比如，1月份，江苏监管局核准苏银凯基消费金融董事、董事长赵辉的任职资格；5月份，上海监管局核准姚秦上海尚诚消费金融董事长的任职资格；8月份，北京监管局核准李如东中信消费金融董事长的任职资格；9月30日，湖南监管局核准陈曦长银五八消费金融董事、董事长的任职资格。

还有多家消费金融公司其他核心职位“换新”。例如，1月12日，宁波监管局核准宁银消费金融副总裁张学立、王灵锋、赵云龙的任职资格及信息总监胡斌的任职资格；1月19日，重庆监管局核准林嘉南的蚂蚁消费金融副总经理和首席风险官任职资格等。

另外，小米消费金融则涉及副总裁、董事、首席风险官等多个职位高管“换新”，同一批次中更换了7名高管。

素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示：“消费金融公司高层人员职位变动，是持牌消费金融行业转型变革的一个缩影。在消金行业分化加剧的关键时期，适当引进新型管理人才，有助于消金机构根据当下形势开展战略、业务等方面的研判以适应日益激烈的市场竞争。但也需注意高管频繁变动不利于公司发展战略的延续，而高管调整带来的后续影响，有待市场检验。”

中国银行研究院研究员李一帆对《证券日报》记者表示：“近年来，消费金融公司行业集中度有所提高，头尾存在一定差距，叠加商业银行业务下沉，与消费金融公司在客群方面存在一定程度重合，加剧行业竞争程度。同时，年内《消费金融公司管理办法》落地施行。在此背景下，消费金融公司统筹监管合规要求、行业竞争格局变化以及自身经营战略发展需要，适时进行人力资源调整，有助于进一步激发公司活力，带动经营能力提升，从而充分应对日趋激烈的行业竞争。”

(责编：罗知之、陈键)
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