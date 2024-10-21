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我国智能网联汽车产业已驶入发展快车道

2024年10月21日08:48 | 来源：证券日报
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原标题：我国智能网联汽车产业已驶入发展快车道

10月19日，为期三天的2024世界智能网联汽车大会在北京闭幕。会上，代表全球智能网联汽车产业发展趋势的“智能网联汽车产业十大发展突破”首次发布，其中多项突破都与中国相关。

工业和信息化部部长金壮龙在大会上表示，中国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系。

可以看到，中国智能网联汽车产业的优质企业正成长壮大，一个个专精特新“小巨人”企业不断涌现。比如以激光雷达为代表的关键零部件企业的崛起，助力我国在智能网联汽车核心技术领域取得重大突破，并得以参与全球竞争。

我国也高度重视智能网联汽车产业的发展，出台了一系列扶持政策，包括国家级测试示范区、车联网先导区、智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市等。相关基础设施的完善，不仅为智能网联汽车的测试和应用提供了有力支持，更为未来的商业化运营打下了坚实基础。

展望未来，中国智能网联汽车产业的发展前景广阔。笔者认为，推动我国智能网联汽车产业走上高质量发展道路，还需从三个方面着手。

一是持续加大研发投入，推动技术创新与产业升级。包括加强基础研究和关键技术攻关，提升智能网联汽车的核心竞争力；注重创新成果的转化和应用，推动产业链上下游的协同发展。此外，还需要加强智能网联相关人才培养和引进。

二是优化产业发展环境，完善相关法律法规与标准体系。相关部门应该出台更多扶持政策，为智能网联汽车的研发、测试、示范和商业化运营提供更加宽松和便利的环境。同时，对于智能网联汽车的数据安全、隐私保护等问题，也需要加强监管和法规制定，确保产业的健康有序发展。

三是加强国际合作与交流，共同推动全球智能网联汽车产业的发展。智能网联汽车产业涉及众多技术领域，从芯片、传感器、软件算法到通信网络等，需要全球产业链的协同与标准的统一。需要通过加强与国际组织及跨国企业的合作，共同制定智能网联汽车的国际标准，推动产业的全球化发展。

在全球汽车产业转型的关键时刻，我国抓住历史机遇，通过政策支持、技术创新等，实现了从追赶到超越的跨越式发展。未来，我国智能网联汽车产业将进入高质量发展阶段，有望引领全球汽车产业的智能化和网联化变革。

(责编：罗知之、陈键)
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