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2024东湖论坛聚焦“科普+光电子信息”

2024年10月21日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：2024东湖论坛聚焦“科普+光电子信息”

科技日报讯 （记者吴纯新 张毅力 通讯员胡安慰 王昕晔）10月19日至21日，2024东湖论坛在湖北省武汉市举办。本届论坛以“厚植科普沃土 放飞科学梦想——科普+光电子信息”为主题，旨在推动科普与科创“两翼齐飞”。

开幕式上，英雄航天员聂海胜、国家最高科学技术奖获得者李德仁院士等作主旨报告。来自北美洲、欧洲、非洲近20个国家的科学家、科普专家，国内高校、科研院所和科技企业代表等千名嘉宾齐聚，共襄科普盛举。

湖北省委副书记、省长王忠林表示，举办2024东湖论坛，是以科普科创协同发展推动科技强国建设的有力举措。湖北将深入实施创新驱动发展战略，坚持走科技兴省之路，统筹教育科技人才一体发展，全力打造全国科技创新高地；坚持走融合发展之路，加强科技创新与产业创新深度融合，全力打造全国新质生产力高地；坚持走开放共赢之路，发挥东湖论坛等重大平台作用，全力打造国际科技合作高地，为实现高水平科技自立自强作贡献。

现场，《中国基础研究竞争力指数2024》《武汉科技创新中心指数报告2024》《全球数字经济发展指数2024》《全球企业创新指数2024》四份重磅报告发布。

本届论坛聚焦“独树一帜”的光电子信息领域，举行科普图书创作与传播论坛、“企业科普东湖行”活动等22场平行论坛和35场公众科普活动，呈现一场对话诺奖大咖、学习硬核科技、了解创新前沿、见证科技合作、参与科普互动的盛宴。

“从小立大志，长大做栋梁”“胸怀祖国，志存高远”“热爱科学，重视科技”……值得一提的是，在2024年度全国青少年创·造实践活动“东湖特别奖”颁奖仪式环节，李德仁、尤政、房建成、陈孝平、杨春和、刘胜6位院士，将亲手写下的寄语赠予12位获奖青少年。

据介绍，本届论坛由湖北省政府主办、湖北省科技厅等部门承办。科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌，广东省委常委、副省长、省委统战部部长王曦，全球脑研究联盟主席、中国—古巴神经科技转化前沿研究联合实验室主任裴德乐到会致辞。

(责编：罗知之、陈键)
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