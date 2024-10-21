张梦然

原标题：地球陨石常见来源之谜揭示

最新一期《自然》同时发表两篇论文，揭示了到达地球的陨石最常见的来源：可能仅仅来自数个小行星的解体事件，而且有些事件发生在相对较近时期。这一发现有助于人们了解目前最常见的地球陨石的来源，以及这些陨石撞击如何塑造了地球的历史。

了解陨石起源是天文学领域最古老的问题之一，从更大尺度来看，还具有人类学意义。因为陨石对地球历史的影响和塑造，涵盖对地球大气的影响、对地质结构和地表形态的影响、对全球气候的影响，以及对生物生存和生态的影响。研究团队表示，截至目前，只有大约6%的陨石能明确其来源。

在撞击地球的陨石中，80%是被称为普通球粒陨石的一类，其中包括那些来自数亿年前“密集撞击期”的陨石，这些撞击事件可能引发了冰河时代。过去的研究表明，大约70%的地球陨石具有称为H型和L型的球粒陨石成分。对地球上的L型球粒陨石的氩—氩测年表明，这些样本可能起源于一颗小行星的灾难性解体——该小行星曾遭受了一次超音速撞击。

在第一篇论文中，欧洲南方天文台（ESO）团队利用甚大望远镜，汇集了位于火星和木星之间主小行星带中小行星的光谱数据，发现一组被称为王后星族的小行星，和地球上L型球粒陨石的构成非常接近。

经过计算机建模，研究人员提出，在约4.5亿年前发生的撞击，令一个L型球粒陨石小行星碎裂，形成了王后星族，并提供了之后让陨石流入的大量碎片。

在第二篇论文中，捷克共和国查理大学团队发现，当前流入地球的H型和L型球粒陨石可能是3次较近时期的解体造成的，分别发生于约580万年、760万年和4000万年前，小行星直径均超过了30公里。

该团队推断，相对年轻的“凯琳”和“鸦女”小行星族的撞击事件，和较古老的王后星族第二次撞击事件（约4000万年前），可以解释目前坠落到地球上的绝大部分陨石的形成原因。

(责编：罗知之、陈键)

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