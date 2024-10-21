张佳欣

原标题：全球水循环有记录以来首次失衡

全球水经济委员会17日发布的一项新报告指出，人类“有史以来首次”打破了全球水循环的平衡。报告警告称，全球近30亿人口和一半以上粮食都位于干旱地区或水资源总量不稳定地区，若不采取行动，到2050年，水危机将使全球一半以上粮食生产面临风险。

报告称，到2050年，各国的国内生产总值（GDP）平均可能下降8%，低收入国家的损失预计会更高，或高达15%。报告指出，几十年来破坏性的土地利用和水资源管理不善，与人类引发的气候危机相互叠加，给全球水循环带来了“前所未有的压力”。

报告区分了“蓝水”（湖泊、河流和含水层中的液态水）和“绿水”（储存在土壤和植物中的水分）。报告指出，绿水的供应长期以来一直被忽视，但它对水循环同样重要，因为当植物释放水蒸气时，绿水会返回到大气中，产生陆地上大约一半的降水。

报告发现，水循环的破坏与气候变化“紧密相连”。稳定的绿水供应对于支持能够储存碳的植被至关重要。但是，人为破坏湿地和砍伐森林正在耗尽这些碳汇，并加速全球变暖。反过来，高温也正在减少水分，并增加火灾风险。

报告呼吁将水循环视为“全球共同利益”，并联合采取应对措施，同时，应“从根本上重新定位水在经济中的地位”，包括通过更合理的定价来遏制浪费行为，并防止在水资源紧张地区种植耗水量大的作物和建设耗水设施（如数据中心）的趋势。

世界贸易组织总干事兼发布该报告的委员会主席恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉表示，合理评估水的价值至关重要，如此“以便认识到水的稀缺性和它所带来的诸多益处”。

举个例子，玉米、水稻和小麦，这三种谷物为当今世界上80亿人提供摄取的大部分卡路里。但在世界范围内，这些作物的三分之一，都生长在供水高度紧张或者降雨模式非常不稳定的地区。主要农作物受到威胁，带来的影响将十分深远，包括食品价格波动、许多家庭被迫减少主食摄入、营养不良问题丛生等等。我们必须意识到，粮食安全不仅与每一餐的饭菜息息相关，更是国家安全、经济稳定和社会发展的重要基石。

(责编：罗知之、陈键)

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