刘霞

原标题：“格利泽229B”褐矮星竟是“双胞胎”

自29年前被发现以来，褐矮星“格利泽229B”一直令科学家困惑不已。现在，两个国际天文学家团队终于揭开了其“庐山真面目”。最新观测结果表明，这颗褐矮星是一对“双胞胎”。相关论文发表于近日出版的《自然》杂志及《天体物理学杂志快报》。

褐矮星被称为“失败的恒星”，因为它们包含的物质太少，温度太低，无法维持类似太阳等恒星内部进行的核聚变。1995年，美国加州理工学院科学家观测到格利泽229B，这是当时已知的首颗褐矮星。根据观测结果，格利泽229B的质量非常惊人，但亮度却与质量极不匹配。因此，一些科学家猜测它或许是一对极其微弱的恒星，但一直未找到确凿证据。

在最新研究中，团队使用夏威夷的凯克望远镜和智利的甚大望远镜，对格利泽229B进行了详细观测。他们使用“万有引力”干涉仪，在空间上将该褐矮星一分为二，并用低温高分辨率红外阶梯光谱仪检测来自两个物体独特的光谱特征。

结果显示，格利泽229B实际上是一对紧密相连的褐矮星伴星，质量分别约为木星的38倍和34倍，每12天相互绕转一周。此外，这对褐矮星的亮度水平，与这个质量范围内的褐矮星预期亮度相吻合。

团队表示，揭开格利泽229B的“真面目”可能只是开始。或许还有很多此类“双胞胎”系统，一直隐藏在科学家们视线之下。

(责编：罗知之、陈键)

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