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三季度国家铁路累计发送货物超10亿吨

2024年10月21日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，三季度，铁路货运呈现量质齐升的良好态势，国家铁路累计发送货物10.04亿吨，同比增长3.8%，创单季度货物发送量历史新高，铁路现代物流体系建设取得显著成效。

国铁集团货运部负责人介绍，三季度，国铁集团充分发挥全国铁路一张网和调度集中统一指挥的优势，持续深化铁路货运市场化改革，加快铁路现代物流体系建设，提升铁路货运服务品质和效率，积极服务实体经济高质量发展，为巩固和增强经济回升态势提供了有力运输支撑。

一是货运能力有效扩充。精心组织货物运输，统筹运用线路、车站、机车、车辆和货场，持续提升货运能力，国家铁路日均装车18.2万车，同比增长4.1%。用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼、兰新铁路等主要能源运输通道，大力开行万吨列车，三季度国家铁路发送煤炭5.2亿吨，同比增长3.5%，其中疆煤外运完成运量2159万吨，同比增长38%，有力保障了重点企业煤炭运输需求。

二是快运班列高效开行。大力发展多式联运，紧密对接市场需求，高质量开行快运班列，加快构建全国1、2、3天快货物流圈，“班列+两端公路”多联快车产品已覆盖全国各省会城市，“班列+班轮”铁海快线产品已覆盖全国主要港口。积极探索“一单制”铁海快线班列开行，实现一张运单全国通达，运输效率大幅提升。三季度，国家铁路发送集装箱958万标箱，同比增长17.3%。

三是货运服务水平有效提升。全力支持地方政府和企业建设铁路专用线，简化接轨办理流程，提高办理效率，减少专用线建设投资成本，促进“公转铁”运输。积极推广运费贷、信用证结算、铁路单证融资等物流金融服务，助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题，累计服务各类客户546家，授信融资总额154.6亿元。推进铁路货运数智化建设，完善95306平台智慧服务功能，实现货运业务全流程网上办理和集中办理，提升客户体验，目前铁路电子运单比例达97%以上。

四是货运市场化改革持续深化。充分发挥现代物流组织体系新体制、新机制作用，有效整合全程物流资源，大力推进物流总包和合同制运输，为企业量身定制全程物流最优解决方案，今年以来，国铁企业累计签订物流总包服务合同465个，合同总运量4.85亿吨；落实国家价格政策，推动铁路货运价格市场化改革，实施分方向、分季节、分品类、分运能的价格调整策略，今年以来累计向社会企业让利约423.4亿元。

(责编：王连香、高雷)
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