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伊利获得国际乳联乳品创新奖

2024年10月21日09:00 | 来源：环球网
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原标题：“国际乳联乳品创新奖”在法国巴黎揭晓！伊利再度斩获全球乳业最高奖

10月15日至18日，由国际乳联（IDF）主办的2024世界乳业峰会在法国巴黎召开。18日，全球乳业参与最广、水平最高、最具影响力的奖项，“IDF乳品创新奖”正式揭晓。伊利凭借创新实力和在可持续发展领域的前沿实践，一举夺得“新产品开发创新奖”。这是伊利连续三年斩获“IDF乳品创新奖”，再次代表中国乳业闪耀国际舞台。

颁奖典礼上，在全球行业领袖的共同瞩目下，国际乳联科学与计划协调委员会主席Jamie Jonker向伊利颁发了奖杯与获奖证书。

世界乳业峰会由国际乳联举办，是全球规格最高、规模最大的乳品行业盛会，被视为全球乳业发展的风向标，颁发“IDF乳品创新奖”是世界乳业峰会的重要环节。该奖项旨在鼓励乳品行业创新，推动行业落实可持续发展目标，是全球乳业最具影响力和权威性的奖项，代表了年度行业发展的最高荣誉。

彰显中国乳业创新力

2024年“IDF乳品创新奖”旨在为全球行业树立创新榜样，呈现全球乳业创新活力，推动实现联合国可持续发展目标。在“全面价值领先”目标引领下，伊利始终坚持以消费者为中心，不断加强创新技术研发与成果转化，为消费者都带来更多营养、美味的高品质产品，并通过创新研发助力企业实现可持续发展。

在此前公布的提名名单中，伊利凭借4项提名领跑全球，并最终斩获“新产品开发创新奖”。颁奖典礼现场，国际乳联科学与计划协调委员会主席Jamie Jonker表示：“IDF乳品创新奖汇聚了全球乳业各品类最优秀的创新成果，竞逐激烈，能在其中脱颖而出的乳企在全球乳业创新领域起到了引领作用，恭喜伊利今年斩获该奖项！”

伊利“金典乳铁蛋白有机奶”获得“新产品开发创新奖”，该产品历经16年科研积累，首创乳铁蛋白定向提取保护技术，将常温纯牛奶乳铁蛋白保留率由10%提高到超90%，打造首款常温活性乳铁蛋白有机纯牛奶，提升了中国食品科技的全球话语权。

伊利“伊起牛·智慧牧业生态系统”获得“可持续农业实践创新奖”提名。这是一款专门为中国牧场设计，可以为牧场提供数智化的管理和决策，包括运营监控、问题预警、效能提升、服务资源匹配、人员培训等一站式解决方案。

伊利“绿色低碳能源管理项目”获得“气候行动创新奖”提名。该项目以联合国可持续发展目标为指引，瞄准“清洁能源”和“气候行动”两大目标，对传统的能源供应进行替代升级。通过AVC（自动电压控制）动态电压暂降技术、梯度供冷技术、光伏发电技术、污泥零化技术的综合应用，实现能源利用率大幅提升，加快构建更加绿色、低碳、可持续的发展模式。

“QQ星奶粉体育营销项目”获得“市场营销与传播创新奖”提名。为了让孩子更科学的长高，更好的成长，QQ星奶粉创立了“动补结合”的健康成长理念。结合篮球体育运动，开展了“榛高篮球挑战赛”活动，倡导“科学饮食+科学运动”双管齐下，促进孩子体格发育和健康成长。

全方位立体式创新

伊利屡次获得国际大奖的背后，是其全球创新体系的坚实支撑。在“消费者价值领先”的目标引领下，伊利整合全球创新资源，汇聚全球创新人才，不断巩固和加强自身的创新能力，致力于为全球消费者打造满足全人群、全消费场景、全生命周期的健康产品。

面对不断变化的行业发展趋势，伊利在“营养健康、产品研发、食品安全、生态环保”等多个领域展开全方位立体式创新协作，汇聚全球乳业创新智慧，着力打造覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、美洲等地的“全球智慧链”。目前，伊利已在全球设立15家创新中心，并携手荷兰瓦赫宁根大学、英国剑桥大学制造业研究院、德国慕尼黑工业大学、新西兰林肯大学、国际生命科学研究所等顶尖高校和科研机构，以及北京大学、中国农业大学、江南大学、四川大学等国内高校，开展健康食品领域创新研发合作，持续拓展创新生态圈。

伊利在世界舞台频频斩获创新大奖，充分彰显出中国乳业的创新活力与综合实力。未来，伊利将坚持以消费者需求为中心，不断夯实自身创新能力、持续践行可持续发展理念，携手全球合作伙伴共同打造创新产品，为构建人人享有健康的美好世界贡献力量。

(责编：董童、李源)
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