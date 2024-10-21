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赏秋正当时 文旅市场凸显消费新活力

人民网记者 黄盛
2024年10月21日09:08 | 来源：人民网
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一年好景君须记，最是橙黄橘绿时……10月中下旬，气温渐凉、秋意正浓，多地秋景进入最佳观赏期。不少消费者以多种方式出游，饱览大自然美景，体验各地赏秋活动，品味各地特色美食，彰显文旅市场的消费新活力。

10月19日周末，家住北京市朝阳区的蒋先生乘坐高铁前往太原“探秋”——到晋祠感受500多年银杏的金黄与厚重，前往龙城森林公园徒步感受秋天的魅力，打卡晋商博物院的秋韵文脉……蒋先生告诉记者，山西既有古建秋色之美、文化之美，也有徒步寻秋之魅力，再加上离北京近，高铁周末游就可轻松实现。接下来的周末他还计划去沈阳、承德、石家庄等地“赏秋”。

骑行也是不少人打开秋天的新方式。在大众点评上，“骑行赏秋”的攻略笔记数量环比增长150%，公园绿道、文化街区、建筑地标、近郊山野等成为市民寻秋、赏秋的热门路线。

自驾越野游一直是大众出行的重要方式。成都市的邓先生近期每逢周末，就开车带着妻子和女儿前往川西赏秋。他告诉记者，10月深秋，是稻城亚丁秋色的最佳展现时期，红草滩如火般热烈，与碧蓝的牛奶海相映成趣，构成一幅绝美的秋日画卷。他与家人自驾到稻城县，再转乘当地交通工具前往亚丁景区，感受雪山巍峨、彩林斑斓。

某在线旅游平台日前数据显示，10月“赏秋”相关搜索热度环比上月同期上涨108%。“Countrywalk”成为赏秋新宠，乡村民宿订单同比去年增长79%。此外，本地游和周边游成为更多消费者的出行选择，周边游民宿订单占比67%。从出游天数来看，2天及以内的行程更受消费者青睐，订单占比83%。价格方面，受消费者平均出游半径缩短与出行天数减少影响，截至目前，“十一”假期后至10月底的订单中，民宿平均客单价较“十一”假期下降40%，迎来最佳错峰出游期。

一些地区也趁着秋意正浓，策划多种文旅活动，推出赏秋指南和地图，让游客在观秋、宿秋、摘秋、品秋中，感受到消费的活力。

在广东，“品味佛山 秋色无限”2024年广东非遗周暨佛山秋色活动，将通过祖庙秋祭、乡饮酒礼、秋色赛会、秋色巡游、非遗活态展等活动，带领游客感悟“佛山秋色”。

在河北，承德启动活力金秋旅游季，围绕“户外踏秋、乡村品秋、观赛赏秋、古城探秋”四大板块，陆续推出金山岭·四季山“长城落日下午茶会”、承德“御道口如画秋色”摄影节、“探寻皇城秋韵·解密山庄百年”避暑山庄古风游园会等36项文化旅游和赛事活动。

在辽宁，各地市文旅部门为游客准备了多条赏秋色精品旅游线路，既有看山峦间红叶如火、赏银杏金黄纷飞的“追秋之旅”，也有感受辽宁大地厚重历史文化底蕴的“寻根之旅”。

“传统与创新玩法相融合、品味秋色无限美好，策划系列文化活动、打造多元文化沉浸体验。”业内人士表示，每年深秋时节的出游是文旅消费旺季。各地紧扣这一时间节点，出台促消费举措，推出更加多样丰富的文旅活动，能够更好发挥促消费政策的带动作用。

上述人士认为，打造赏秋文旅场景的同时，也可以通过线下线上协同发力的形式，以“真金白银”拉动消费。同时，旅游服务向优质化、多元化发展，力促形成消费新业态、新模式、新特点。

(责编：王连香、高雷)
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