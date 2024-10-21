下降25个基点！LPR迎来年内第三次调整
2024年10月21日09:21 | 来源：新华社
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10月21日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉
1年期和5年期以上LPR双双下降25个基点
1年期LPR降至3.1%，5年期以上LPR降至3.6%
这是LPR年内第三次调整
LPR下降有助于降低融资成本
支持信贷需求回升
进一步增强消费和投资增长动能
目前公开市场7天期逆回购操作利率
已成为中国人民银行的主要政策利率
中国人民银行9月27日宣布
将7天期逆回购操作利率调降至1.5%
较前次下降20个基点
引导此次LPR跟随调整
记者：吴雨、任军
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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