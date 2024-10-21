人民网北京10月21日电 （记者黄盛）今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。这意味着10月一年期、五年期LPR均下调0.25个百分点。

LPR品种历史走势图。 来源：中国人民银行网站

此前，中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的2024金融街论坛年会上表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点，预计21号公布的LPR也会下行0.2—0.25个百分点。

业内人士表示，今年以来，中国人民银行对LPR进行了不对称调整，其中1年期LPR在7月下调了1次，5年期LPR报价则分别在2月、7月下调。LPR下降有助于降低融资成本，支持信贷需求回升，进一步增强消费和投资增长动能。目前公开市场7天期逆回购操作利率已成为中国人民银行的主要政策利率。中国人民银行9月27日宣布，将7天期逆回购操作利率调降至1.5%，较前次下降20个基点，引导此次LPR跟随调整。

东方金诚首席分析师王青向记者表示，10月LPR报价下调后，将带动企业和居民贷款利率更大幅度下调，进而激发实体经济融资需求，促消费、扩投资，提振经济增长动能，带动物价水平温和回升，而且有助于促进房地产市场止跌回稳，能够为顺利完成全年经济社会发展目标任务提供重要支撑。

王青认为，伴随一揽子增量政策陆续推出，宏观政策在稳增长方向全面发力，LPR报价较大幅度下调符合当前宏观政策的大方向，是把中国人民银行“有力度的降息”向实体经济传导的一个关键环节。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，就目前国内物价环境，常规政策工具空间仍充足。考虑到年底前，推动金融机构加大实体经济支持、增量财政政策实施以及季节扰动等，资金面可能存在一定波动，为做好跨周期调节，不排除央行再度调降存款准备金率。另外，目前利率工具仍有空间，需要根据实体经济和物价复苏情况，并兼顾内外平衡。

也有业内人士认为，LPR下降符合当前经济金融形势需要，有利于支持经济持续回升向好态势。LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期。

(责编：王连香、高雷)

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