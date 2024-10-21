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黄淮海地区秋粮收获已过八成 秋种工作加快推进

2024年10月21日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，黄淮海地区秋粮收获已过八成，秋种工作加快推进。

眼下，安徽省合肥市肥东县的百万亩水稻陆续成熟，种粮农民正抓住晴好天气，抢收秋粮，确保颗粒归仓。

“今年我种了650亩水稻，据现场实收测产，亩产超700公斤，加上上茬油菜，亩产粮油近千斤，实现了‘吨粮’目标。”肥东县石塘镇种植大户张劲松说起秋收的成绩，心里乐开了花。

“今年，在稳住水稻种植面积基础上，大力实施粮食单产提升行动，推动粮食增产增效。”肥东县农业农村局副局长李源辉介绍，2024年全县水稻种植面积115万亩。秋收期间，成立5个技术指导组，组织158名农技人员深入田间地头，指导农户科学抢收，确保今年秋粮颗粒归仓。

秋粮是全年粮食生产的大头，总体来看，今年秋粮播种以来，天气条件较为有利，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，为秋粮的丰收打下了坚实基础。

气象部门预计，近期秋收地区大部以晴到多云天气为主，利于玉米、水稻、大豆等作物的收获晾晒和棉花采收，秋收气象条件适宜。

秋粮收获的同时，秋种工作同时全面展开。连日来，安徽省阜阳市各地正抢抓农时，多措并举加快秋种进度。

“现在种地特别方便，从播种到收割都是机器，在技术员的帮助下相信明年收成会更好。”在阜阳，今年计划播种100亩冬小麦的种植大户辛正琪对来年丰收信心满满。

阜阳市农业农村局负责人介绍，近年来，得益于良种和良法相结合，粮食连年丰收。“今年全市秋种计划面积850万亩，其中小麦758万亩，包括优质专用小麦710万亩。”

向良种要产量。“今年，将选用适宜本地种植的高产、稳产、优质、多抗、广适的专用小麦品种，打造一批小麦高产百亩攻关田、千亩示范方、万亩示范片，辐射带动大面积均衡增产。”该负责人说。

向良法要效益。当前，黄淮海地区大力推进标准化生产技术，实行统一小麦品种、统一种子包衣、统一配方施肥、统一整地播种、统一田间管理、统一防治病虫、统一单品种收获和储藏，确保优质专用小麦质量性状一致，符合收购主体要求。

农情调度显示：目前，全国冬小麦播种已近四成。全国农业技术推广服务中心专家表示，各地要围绕大面积单产提升，以提高小麦整地播种质量为主线，以配套使用高性能播种机为重点，推进适期、适墒、适量、适深播种，加强冬前管理，强化防灾减灾，培育冬前壮苗，确保冬小麦安全越冬，夯实明年夏粮丰收基础。

(责编：王连香、高雷)
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