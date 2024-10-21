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沃尔沃EM90护航2024金融街论坛年会

2024年10月21日10:54 | 来源：新华网
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原标题：以安全健康诠释豪华基调，沃尔沃EM90护航2024金融街论坛年会

与嘉宾共赴年度之约，沃尔沃汽车助力国际金融盛会。2024金融街论坛年会于10月18日至20日在北京举办，年会主题为“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”，全球30多个国家和地区的500余位嘉宾出席论坛，共商金融高质量发展目标。作为此次论坛的官方合作伙伴，沃尔沃汽车为此次年会提供官方唯一指定用车——北欧超豪华纯电MPV EM90，在会议期间为与会嘉宾提供安全、健康的高水准出行服务。

共谋金融高质量发展

金融街论坛创立于2012年，自2020年起，金融街论坛年会升格为国家级、国际性专业论坛。本届论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办。至今，论坛已成功连续举办十二届，充分发挥着“国家级政策宣传权威发布平台、金融与实体经济良性互动平台、中国参与全球金融治理发声平台、国际金融交流合作平台”作用，在国内外金融界享有极高声誉，被誉为“中国金融改革发展风向标”。

本届论坛年会议题设置紧扣金融高质量发展目标任务，主论坛聚焦“防风险、强监管、促发展”工作主线，平行论坛覆盖经济金融领域重点热点内容，并首次邀请工业和信息化部、央企国企承办相关议题，突出论坛年会“金融与实体经济良性互动平台”定位作用，进一步夯实会议在国际金融舞台上的重要地位。

与“安全”携手共进

当下，经济发展进入了一个更为稳定的生命周期，投资者的行为准则更青睐于安全、稳定的资产传承。对高净值人群而言，他们的生活理念，越来越崇尚安全，越来越重视健康。沃尔沃汽车传承百年品牌基因，始终以“安全”价值观与用户建立情感基石。在电气化时代，沃尔沃汽车更是实现从“安全”到“智能+安全”的品牌资产迁移。

作为沃尔沃汽车首款纯电豪华MPV，EM90以别具一格的斯堪的纳维亚设计，展现出低调、宁静致远的北欧生活格调以及独特的豪华感，为用户提供身体与精神的理想栖息地。值得一提的是，EM90继承了沃尔沃在安全领域的传统优势，采用领先的安全设计和严格测试标准。双A柱设计不仅为驾驶员提供清晰视野，并保证笼式安全车身的坚固性。在健康和环保方面，EM90车内大量采用羊毛混纺Wool Blend、Nordico植然皮等健康环保材料，还拥有高效空调滤芯和主动式空气净化技术。

合作共赢的前提，是信任，经济发展的前提，是足够的稳定和安全。2024金融街论坛年会，吸引着全球关注目光，为世界经济金融安全、稳定发展贡献力量。而EM90作为官方唯一指定用车，凭借安全、健康等方面“断层级”的优势，为精英人群打造跨时代性的豪华出行体验，守护每一名乘客的出行，与本次会议实现理念上的“跨界共鸣”。

(责编：董童、李源)
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