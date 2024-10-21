人民网北京10月18日电 （记者赵竹青）中国绿色建筑委员会支持、中国绿色建筑与碳中和（香港）委员会主办的“中国碳达峰碳中和高端讲座”近日在京举行，多位院士专家围绕能源革命给绿色建筑带来的挑战与机遇展开深入讨论。

“能源革命将对全社会产生深远影响，其主要任务是由化石能源转向非化石能源，如风电、光电和海洋能源，并实现全面电气化。”中国工程院院士、清华大学教授江亿表示，在这一背景下，建筑行业不仅需要降低建筑本体及装修、维护用材的隐含碳，还要通过建筑节能和全面电气化消除直接碳排放，为构建零碳电力和热力系统贡献力量，进而迈向碳中和。

然而，零碳系统的构建并非易事，它面临空间、余热资源和储能等多重挑战。为此，江亿提出利用太阳能光伏、回收余热和储能技术等作为解决方案。通过这些努力，绿色建筑有望成为能源转型的关键环节，促进可持续发展和碳中和目标的实现。

国际欧亚科学院院士、住房与城乡建设部原副部长仇保兴通过探讨城市发展中的环境问题、能源利用及建筑技术等关键议题，阐释了以城市为主体的“双碳”战略。他强调了城市交通、能源系统的动态变化，以及储能和可再生能源在保障城市能源供应中的作用，提出了通过技术创新和政策引导解决城市发展挑战的途径。

中国工程院院士、深圳大学土木与交通工程学院院长陈湘生回顾了中国城市轨道交通的演变过程，并指出在建设期碳排放、运营安全及满足公众需求等方面存在诸多挑战。他认为，城市轨道交通的规划应当综合考虑经济、社会和环境效益，注重土地资源的有效利用和生态系统的保护，并以深圳地铁为例，展示了如何通过集约用地和人性化设计、智能化设计来实现这些目标。

中国工程院院士、同济大学教授吴志强聚焦于中国在碳排放管理和绿色建筑方面的成就与挑战。他分享了中国在绿色建筑和城市发展方面的最新研究成果，包括对全球770个城市碳排放情况的跟踪和分析，展现了国家在减碳方面的决心与成果。他展示了人工智能在绿色建筑设计中的作用，倡导通过精准的数据分析和科学规划来推动城市的可持续发展。

北京城建集团总工程师李久林通过鸟巢、大兴机场、冰丝带等标志性项目的展示，分享了绿色建造的理念、实践与成果。他表示，绿色建造技术将在推动可持续发展、提高建设效率和保护环境方面发挥越来越重要的作用，尤其是装配式、工业化、机械化、自动化方式的应用。

中国绿色建筑委员会主任王有为表示，绿色建筑对于改善人民生活环境、推动绿色发展具有积极作用，而绿色建筑的发展需要政府、专业人士、学术界以及普通民众共同参与。面对全球气候变暖和能源转型的压力，中国正采取积极措施，包括调整产业结构、发展清洁能源、提高电能使用率以及促进文化与产业融合等。

(责编：赵竹青、高雷)

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