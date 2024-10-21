人民网北京10月21日电 （记者赵竹青）记者从中国计算机行业协会获悉，信息技术产品供应链成熟度系列标准近日由该协会公告发布，标志着备受行业关注的信息技术产品供应链成熟度评估模型正式推出。

近年来，构建供应链与产业链的安全韧性体系，已成为维护业务稳定与可持续发展的迫切需求。与此同时，行业缺乏选择产品的依据和标准，一直以来“究竟什么是信创产品”的疑问不绝于耳，供应链成熟度指标体系的推出，有助于帮助和引导各类行业用户分辨供应链风险，选择更加安全可靠的信息技术产品。

据介绍，信息技术产品供应链成熟度旨在构建信息技术产品及其上游软硬件、关键芯片、核心元器件等重点物料的可持续供给能力、可持续发展能力和技术水平评估体系。相关指标体系为用户选择、评价相关产品，建立更具韧性、更安全、更稳定的供应链提供决策参考。

该项工作由中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会组织开展，依据中国计算机行业协会工作规则，组织业内骨干单位共同研究制定了供应链成熟度评估体系，编制了系列标准。

本次发布的团体标准，纵向包含企业背景、技术掌控和供给能力的评价内容，横向覆盖了服务器、终端、固件、软件、显卡等10项产品类别，初步涵盖用户急需产品类别。目前，网络设备、存储设备、云计算、中间件等更多标准范围正在研制中。

(责编：赵竹青、高雷)

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