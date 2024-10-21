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蚂蚁消金江浩：AI让新市民群体获得更健康、便利的金融服务

2024年10月21日13:03 | 来源：中国经济网
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原标题：蚂蚁消金总经理江浩：AI让新市民群体获得更健康、便利的金融服务

10月20日，在2024金融科技大会暨成方金融科技论坛上，蚂蚁消金总经理江浩分享了AI创新实践，尤其是对新市民群体的服务。

数据显示，花呗目前已链接超过4亿消费者，4000万家商户，其中1.2亿为新市民。十年之间，花呗成为消费者最便捷的支付工具，千行百业商家灵活的数字化经营工具，与消费场景、产业发展深度融合。

江浩表示，蚂蚁消金始终把服务实体经济发展放在第一位。未来，蚂蚁消金将深耕消费场景金融，不断创新AI应用，提升风险管理水平，让健康便利的金融服务惠及每一个认真生活的人。

深耕消费场景，服务商家增长

用花呗买早餐、坐地铁等等，已经成为全国超过4亿消费者的习惯。江浩表示，在花呗的用户中，有1.2亿是新市民群体，花呗的笔均消费金额仅90元，最长免息期为41天，所以实际上，绝大多数用户是在长期免息使用花呗。

从另一侧来看，花呗链接了超过4000万家商户，基本完成了对消费场景的全覆盖。

江浩介绍，对于当下的商家来说，花呗不仅是一款简单的收银工具，还是灵活的数字化经营工具，可以跟自身产业发展进一步深度融合，提供更优质高效的服务。

比如，商家可以根据促销时点，在后台自主选择贴息模式，这个功能在国家鼓励的数码产品、家具家电等领域得到了充分应用。2023年“双11”期间，有近300万电商商家配置了分期免息，将其作为促销售的工具。

随着社会的发展，消费者对生活质量的要求不断提升，在教育、休闲、旅游、家装、医美等方面的需求越来越细化而多元，对消费金融的有效供给提出了新的要求。

花呗十年风控进化之路

然而，消费金融的高质量发展，永远是在“油门”与“刹车”中寻找平衡，保障服务深度、广度的同时，兼顾风险可控。

AI技术的应用，正在为其找到新的可能性。江浩强调，近年来，蚂蚁消金一直在不断探索用AI优化风险管理水平，保障消费者和商家的金融安全。

据他介绍，花呗的智能风控技术经历了三个主要阶段：

第一阶段，即2015年之前的“自动化”阶段，打造了“310”模式。用户只需用3分钟申请，平台实现最快1秒钟风控审批，全程零人工干预，在一定程度上提高了风控效率。

随着对行业和技术的理解进深，从2016年开始，花呗风控进入第二阶段，即“智能化”阶段。用机器学习等方式，实现对客户的准确识别，继而通过真实交易场景，进一步进行动态风险管理。

从2023年起，花呗的智能风控技术进入第三阶段，开始探索实时化交互式应用。这一风控模式下，用户自主提交信息与实时场景数据，减少信息不对称，让风控能力更精细化。

简单概括来说，这一阶段的风控体系，是基于应用大模型和多模态图关系网络，获取和处理更加多元和碎片化的数据。

“基于这方面的AI能力，我们可以将智能风控的重心集中在‘场景’的维度和‘人’的交互，陪伴用户的不同人生阶段。”江浩表示。

实时交互式风控系统有效提升新兴就业群体的金融服务能力

江浩通过具体的用户案例，向外界介绍了花呗的实时化交互式应用的探索成果：

其中一个案例是29岁外卖员小陈的故事。“通过基础数据识别，我们只能知道他29岁，在上海，每个月的消费、收入情况。小陈每月固定5000元的花呗额度，有规律地帮他完成在上海的房租水电和日常开销。”

“然而，通过AI技术的应用之后，更多碎片化信息能够被应用于风控。我们能更精准地识别他的人生阶段、生活态度、工作态度等，从而能给予小陈更好的服务。”

例如，小陈跟未婚妻逛家具城的过程中，他们打算添置一张2000元的新沙发，花呗结合家具城的实际场景，判断出这笔交易的真实度，为其实时提额2000元。

花呗数据显示，这类基于场景的实时提额风险水平表现较好，优于大盘25%。值得一提的是，过去一年，花呗以这种方式促进了260亿交易规模的增长。

江浩进一步介绍，风控系统还能保障用户的信息安全。假设小陈回老家办婚礼的途中收到航班延误改签等信息，花呗辨识出他可能遇到网络欺诈等风险，会在支付场景中进行实时拦截，保证其资金安全。

一位刚刚研究生毕业的花呗客户梨子，也是这一风控方式的受益者。

花呗一直以来对年轻人的消费额度管理比较严格，但也考虑到毕业生等群体在初入社会时的面临租房等刚需，于是在今年毕业季做出新尝试，通过实时交互方式降低提额门槛。当毕业生上传四六级证或毕业证后，风控系统便可以作出即时提额反馈，极大提升用户交互体验。

江浩认为，技术探索永无止境，作为一家科技驱动的消费金融公司，不论何时都应该向实而生，让更健康、便利的金融服务惠及每一个认真生活的人。

(责编：董童、李源)
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