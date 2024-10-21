金秋时节，正是工程建设黄金期。在全国各地，京港高速铁路九江至南昌段、乌鲁木齐机场改扩建工程、黄河羊曲水电站、环北部湾广东水资源配置工程等一大批重点基础设施项目建设蹄疾步稳、奋力推进，国家开发银行积极提供融资保障，为工程建设进度不断“刷新”注入持续动能。

今年以来，国开行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入践行金融工作的政治性、人民性，聚焦基础设施银行核心职能，不断优化政策体系，创新投融资模式，着力提升基础设施金融服务质效。结合做好金融服务“五篇大文章”，积极支持网络型、产业升级、城市、农业农村、国家安全等五大领域基础设施建设，助力优化基础设施布局、结构、功能和系统集成。今年前三季度，国开行发放基础设施贷款9376亿元，基础设施贷款余额占全部贷款余额比例稳步提升，重点支持了交通、能源、水利、物流、数据中心、城市地下管网、城乡生活垃圾污水处理等领域发展。

网络型基础设施方面，国开行以联网、补网、强链为重点，积极支持交通、能源、水利等领域重点项目建设，促进基础设施布局更加均衡、结构更加合理，进一步发挥超大规模优势，提升网络效益。在四川，近期G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目建设捷报频传。7月，全线最长隧道、重难点控制性工程之一——宋家山隧道双幅顺利贯通；8月，全线最长桥——嘉陵江特大桥连续梁合龙；9月，长度约3500米的凉山隧道双幅顺利贯通。国开行四川分行紧跟项目建设进度，及时提供资金保障，有力支持工程建设加快推进。该项目预计于2026年底建成通车，将有效缓解该路段交通拥堵压力，畅通出川通道，进一步打造成渝地区乃至西南地区通往华中、华北地区的快捷通道。

产业升级基础设施方面，国开行重点支持布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等信息基础设施，助力推进重大科技基础设施布局建设，服务加强综合交通枢纽及集疏运体系建设，为产业升级提供支撑保障，促进因地制宜发展新质生产力。在江苏，走进连云港市海州区“悟空智算”算力中心，机柜中的服务器指示灯跳跃闪烁，正进行着每秒160亿亿次浮点运算……国开行江苏分行深入企业调研，靠前服务客户，贴心优化金融服务和产品，努力满足项目不同阶段的融资需求，助力海州算力发展跑出“加速度”。“悟空智算”涵盖算力服务器、组网设备购置、云管调度平台搭建，以及与人工智能产业相关的数据标注和产教基地建设等多方面，将为生物制药、石化等企业向“AI+研发+生产”转型提供充沛算力资源，促进信息技术与农业、制造业、服务业等产业深度融合，推动全区产业结构提档升级。

城市基础设施方面，国开行重点支持地下管网改造、城市轨道交通、“平急两用”公共基础设施等领域项目，助力打造高品质生活空间，建设宜居韧性智慧城市。在山东，国庆假期期间，济南轨道交通多个在建项目依然在全力施工。国开行山东分行牵头提供银团贷款，支持省内首条跨越黄河的地铁线——济南轨道交通7号线，以及济南市东西向骨干线路——济南轨道交通9号线建设，为加快推进工程建设提供有力保障。上述项目预计于2027年底建成通车，将有效促进完善济南市主城区骨干通道，更好满足沿线居民便捷出行需求。多年来，国开行山东分行积极助推省内城市基础设施建设，为重点轨道交通项目提供大额、长期资金支持，已累计向济南市轨道交通项目发放贷款264亿元，有力支持了济南轨道交通网络不断加密，持续提升城市发展能级。

农业农村基础设施方面，国开行重点支持完善农田水利设施，助力实施规模化供水工程，加强农村污水和垃圾收集处理设施建设，以基础设施现代化促进农业农村现代化。在湖北，国开行把支持长江大保护和支持乡村全面振兴相结合，总行与湖北分行与组成联合工作组，深入襄阳市开展调研，量身定制融资方案，统筹支持汉江流域襄阳段流域及岸线区域生态综合整治、城乡安全饮水保障工程、农业面源污染治理、水土保持和耕地提质升级等一批项目。秋色正浓，通过水生态修复、河道清淤、暗渠生态改造、景观提升等，襄水河重现碧波荡漾、岸绿景美；农田改良稳步推进，旱田整改成易于耕种的水田，灌溉排水、田间道路等设施焕然一新，有力推动增产增收，取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。

据介绍，国开行将深化与有关部委政银合作，完善内部机制，强化资源保障，着力加大对国家“十四五”规划102项重大工程、跨省跨流域重大基础设施项目、“两重”“两新”项目等的支持。针对基础设施项目在规划论证、施工准备、建设期、运营期等不同阶段的投融资需求，持续完善基础设施全生命周期的产品体系，优化信贷产品设计，着力提供个性化、差异化、定制化服务。同时，统筹发展和安全，持续提升风险管理能力，严守合规底线。

国开行业务发展部总经理洪登金表示，国开行在业务发展中，将强化职能定位，聚焦主责主业，积极配合宏观政策逆周期调节，系统落实一揽子增量政策，充分发挥基础设施主力银行作用，加大对基础设施重点领域中长期投融资支持，引导带动社会资金共同进入，有力服务进一步扩大有效投资，加快构建现代化基础设施体系。

(责编：董童、李源)

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