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能源转型向新而行 厚植高质量发展绿色底色

人民网记者 王绍绍
2024年10月21日13:37 | 来源：人民网
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近年来，我国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展。

我国能源低碳转型步入“快车道”，能源供给新体系加快构建，为经济发展注入强劲动力。国家能源局最新数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

此前发布《中国的能源转型》白皮书提出，加快实施创新驱动发展战略，加强关键核心技术攻关，加快能源技术、产业、商业模式创新，推动新能源技术及其关联产业成为带动产业升级的新增长点，培育壮大新质生产力。深化能源市场化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类经营主体活力。

“中国能源转型支撑了经济社会的高质量发展。”国家能源局相关负责人介绍，近些年，我国建立起完备的能源装备制造业产业链，新能源、水电、核电、输变电、新型储能等领域技术创新不断加快，推动清洁能源产业成长为现代化产业体系的新支柱。

在福建漳州，我国首个“华龙一号”批量化建设项目正在进展，漳州核电规划建设6台百万千瓦级华龙机型核电机组，总装机容量约720万千瓦，全部建成投产后，预计年发电量超580亿千瓦时；在海南海口，我国首口超5000米深层地热科学探井——福深热1井成功钻探至5200米，刷新了我国地热科学探井的最深纪录，并在多个地层获得地热资源，标志着华南地区深层地热勘探取得新突破；在福建福州，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组并网发电，根据该海域的多年测风数据计算，单台16兆瓦风电机组每转动一圈可发电34.2千瓦时，每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能，相当于节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

我国能源需求总量庞大、应用场景丰富、市场创新活跃，处于全球能源转型发展的前沿地带。业内专家表示，要在节能环保、清洁能源、电动汽车等产业已取得先发优势的基础上，进一步深化绿色低碳科技研发、政策制度、商业模式等方面的创新，不断创造新供给、激发新需求、催生新动能，铸就面向未来的新产业、新技术、新优势。

近期，各地也纷纷行动起来，推动能源转型向新向绿。在北京，当地通过深化能源绿色化与数字化融合，积极践行“引绿、赋数、提效、汇碳”创新路径，实现了能源绿色低碳转型与新型城镇化建设、能源电力安全保障水平协同提升；在山东枣庄，当地加快推动风、光、生物质等可再生能源开发利用，枣庄分布式光伏发电出力最高占比达52%，新能源发电装机规模突破377万千瓦、十年间增长4倍，预计明年新能源装机占比将历史性超过煤电；在江苏江阴，燃机扩建燃气轮机创新发展项目取得重要进展，9F级燃气—蒸汽联合循环发电机组所具有调电、调气、快速启停的独特优势，将有效弥补地区日益增长的电力需求，提高全省电网调峰能力。

国家能源局相关负责人介绍，十年来，能源领域固定资产投资累计大约39万亿元，大概每年平均将近4万亿，一次能源的生产能力增长了35%，有力支撑了中国经济社会平稳健康发展。

能源绿色低碳转型与增强安全保障能力是相辅相成的。业内专家表示，通过大力发展可再生能源、提高能效并推进绿色低碳的生产和消费模式转型，我国不仅能够降低对外部能源的依赖、增强能源安全保障能力，还能有效降低全社会资源环境等要素投入代价、提升经济安全和生态安全保障水平。这标志着我国能源转型之路正朝着更加安全、绿色、可持续的方向发展。

(责编：王连香、高雷)
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