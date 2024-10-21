原标题：交银金租落地中国首单SPV新能源设备租赁项目，助力天津东疆建设绿色租赁高质量发展区

近日，交银金租通过设立在天津东疆综合保税区的SPV，以新建户用光伏电站设备为租赁物，成功向惠州TCL光伏科技有限公司投放资金1亿元。该项目是首单通过SPV模式开展的新能源设备租赁项目，有力推动了天津东疆综合保税区绿色租赁高质量发展区的建设进程。

今年7月，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》（以下简称“意见”）。《意见》提出，开展绿色金融标准试点，支持在天津东疆综合保税区建设绿色租赁高质量发展区，率先开展绿色租赁标准试点和应用示范。在相关政策指引下，交银金租积极在天津保税区设立SPV公司，并成功将户用分布式光伏电站作为租赁物，出租给惠州TCL光伏科技有限公司，将直接惠及约20个村落的1500余户农户，在为农户提供稳定、可靠的绿色电力供应的基础上，显著提升农户的经济收益，改善乡村生活条件，为乡村振兴战略的深入实施奠定坚实基础。

TCL光伏科技有限公司聚焦户用分布式光伏、工商业分布式电站、海外业务及运维管理四大核心业务，致力于打造全流程资产开发、设计、建设、智能运维平台，目前已成为全球领先的分布式智慧能源解决方案服务商之一。

近年来，交银金租切实加强与天津东疆综合保税区的全面合作，以持续巩固拓展航运、航空租赁业务合作质效的同时，积极参与政策研究和建议，共同推进创新探索。该项目的落地，具有重要的先行先试和示范引领意义，将以实际行动支持天津东疆综合保税区打造绿色租赁高质量发展区，助力天津推进绿色租赁产品和模式创新，推动绿色金融实现高质量发展。

未来，交银金租将积极响应国家发展战略，充分发挥“融资+融物”的特色优势，深度融入到支持区域经济高质量发展的宏伟蓝图中，以更加坚定的步伐、更加务实的举措，为绿色能源产业的蓬勃发展及乡村振兴战略的深入实施贡献更多金融智慧与力量。

(责编：董童、李源)

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