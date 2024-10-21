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海信贾少谦：高标准践行ESG 加快建设世界一流企业

2024年10月21日14:45 | 来源：中国网科技
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原标题：海信贾少谦：高标准践行ESG，加快建设世界一流企业

10月21日，2024中欧企业家青岛论坛举行。本届论坛以“引领践行ESG理念，共同推进绿色转型”为主题，围绕企业社会责任和ESG话题深入探讨提升企业可持续发展能力，寻求中外企业共赢合作新动能和新支点。海信集团董事长贾少谦受邀出席论坛并发表主题演讲，分享海信积极践行ESG的实践，并表示海信将通过高标准践行ESG理念，朝着世界一流企业的目标加速前进。

“践行ESG，是大企业义不容辞的责任与担当。”贾少谦介绍，海信接触和接受ESG发展理念较早，已连续3年入选《财富》中国ESG影响力榜。在具体的落地执行过程中，海信始终坚持以长期主义践行ESG，并将其作为整个集团的“全面布局”和“全球行动”来开展。

此前，海信集团正式公布双碳承诺——将“不晚于2026年实现运营碳达峰，不晚于2050年实现运营碳中和”。“这一承诺比国家的碳达峰碳中和承诺分别提前了4年和10年。”贾少谦表示，面向未来，海信将以立下的双碳承诺自我加压，矢志不渝地把低碳理念融入公司治理、运营全过程，让绿色成为‘建百年海信’的重要支撑”。

中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。海信在欧洲发展布局已经超过20年。得益于中欧全面战略伙伴关系的不断深化，海信在欧洲逐渐发展壮大，产品竞争力、供应链韧性和先进制造水平快速提升。目前海信在欧洲有1万名员工，设立了5个制造基地，通过研发高端、高能效和高品质家电产品赢得了欧洲消费者的信赖。据介绍，海信高能效冰箱产品，比欧洲A级能效还节能10%-20%，今年9月在德国IFA展上，海信推出的高能效洗衣机产品，比A级能效节能达50%。

贾少谦表示，践行ESG，接轨国际ESG体系，是企业走向世界的关键路径。海信作为先行者，在10月19日召开的海信集团55周年全球员工庆典上，正式提出了“建设世界一流企业、成就世界一流品牌”这一全新目标。面向未来，海信将始终坚持科技向善、商业向善，以更大的责任和担当，以更高的目标和追求，为全球亿万家庭，创造更多美好。

中欧企业家青岛论坛已连续举办五届，吸引了来自十几个国家和地区的千余位海内外前政要、专家学者、中外企业家及外交人员等嘉宾参会，通过论坛对话、企业参访、商务对接等形式，共商企业国际化发展战略。

(责编：董童、李源)
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