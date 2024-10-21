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建设银行：积极贯彻落实央行股票回购增持再贷款政策

2024年10月21日15:42 | 来源：今日建行
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原标题：建设银行积极贯彻落实央行股票回购增持再贷款政策

　　中国建设银行积极落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》文件精神，支持实体经济高质量发展，创新制定股票回购增持贷款产品，贷款用途专项用于上市公司股票回购和增持，确保贷款资金“专款专用，封闭运行”。

　　截至目前，建设银行已与广电计量、玲珑轮胎、力诺特玻等上市公司达成合作协议，资金用途涵盖股票回购和增持，企业性质涵盖国企、民企，利率不高于2.25%，为上市公司和主要股东提供低成本的增量资金支持，有助于为市场注入流动性，稳定市场预期。

　　下一步，建设银行将持续做好后续的贷款投放工作，强化贷款资金的监督和管理，确保贷款资金专款专用，并积极与上市公司和主要股东沟通合作，了解其融资需求和回购增持计划，提供更加精准和高效的金融服务。

(责编：曹淼、李源)
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