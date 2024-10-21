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度小满携手清华大学乡村振兴工作站 助力新农人创业

2024年10月21日15:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：度小满携手清华大学乡村振兴工作站，助力新农人创业

10月20日，清华大学乡村振兴工作站与度小满在湖南省张家界市慈利县签署合作协议，双方将在支持乡村创业、培养乡村创业人才等方面上深入合作。国家乡村振兴局开发指导司原副司长刘晓山、慈利县人大常委会党组书记、主任李勇、清华大学建筑学院党委副书记、清华大学乡村振兴工作站负责人张弘、度小满校企合作负责人等参加了签约仪式。

根据协议，度小满将作为清华大学乡村振兴工作站“同行伙伴”，依托清华大学全国32个乡村振兴工作站和所覆盖的900余支乡村服务支队，为工作站所在地的“新农人”、乡村创业者提供免息贷款支持。

双方还将依托清华大学人才优势，为乡村创业者提供公益培训，通过导师指导、课程培训、实践支持、资金支持等，支持青年返乡创业。

国家乡村振兴局开发指导司原副司长刘晓山表示：“清华大学乡村振兴工作站携手度小满支持青年乡村创业，既可以发挥清华大学的人才优势，又可以通过金融赋能，让好的想法有落地的可能，给乡村经济注入了活力。”

清华大学建筑学院党委副书记张弘表示：“乡村振兴是一件难而正确的事。服务好乡村振兴，需要用正确的方式做难而正确的事。我们携手度小满探索‘人才赋能+科技赋能’，用金融科技赋能小微企业、激活产业，以产业振兴带动乡村振兴。”

张家界（慈利）站是清华大学在湖南省第一个正式落地的乡村振兴工作站。当天上午，慈利工作站还举行了“乡创+”三创人才培养计划第六期创业营开营活动，数十位来自全国各地的青年创业代表参加了活动。

“乡创+”三创人才培养计划项目是清华大学乡村振兴工作站2021年启动的项目，目标是培养以乡村为题材的创新、创意及创业人才，支持青年返乡创业。第六期创业营共录取了30支创业团队，录取的学员除来自清华大学外，还有来自北京大学、中国人民大学、中国农业大学、中央美术学院等多所知名高校的毕业生，创业方向包括智慧农业、农村污水治理、乡村文旅等多个领域。

(责编：董童、李源)
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