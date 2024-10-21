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华夏银行：资产质量持续改善

2024年10月21日17:10 | 来源：人民网
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近日，华夏银行最新发布消息，该行在资产持续扩张、利润保持增长的同时，资产质量持续改善。

数据显示，截至2024年上半年，华夏银行资产规模达43282.97亿元，较上年末增长1.73%；实现净利润127.16亿元，同比增长2.84%；实现非利息净收入166.38亿元，同比增长23.33%；非利息净收入占比34.41%，同比上升6.09个百分点；不良贷款率1.65%，较上年末下降0.02个百分点。

新生成风险端，华夏银行上半年贷款不良净生成率较2023年降低10bp至1.19%；二季度末公司拨备覆盖率环比提升至162.5%；公司上半年收回已核销贷款20亿元，同比增长40%。从2016年末至2024年6月末，华夏银行逾欠贷款率由4.72%降至1.97%；逾期90天以上贷款与不良贷款的比例由225%降至90%；拨备覆盖率提升至162%。

在整体风险防御能力方面，该行通过多渠道补充资本，2017年以来累计补充资本2043亿元，增长114%。2024年6月末资产总额近4.33万亿元，年均增速达到8.5%。同时，该行着力推进零售金融、金融市场、综合化经营等战略转型：截至2024年6月末，个人存款实现翻番、个人金融资产总量较2016年末增长一倍多；华夏理财产品余额突破7000亿元；香港分行资产规模近千亿元。

2017至2024年6月，华夏银行营业收入和拨备前利润年均增速分别达到5.7%和7.1%。2024年6月末，该行房地产领域相关贷款占全部贷款的比例为18%。

在完善风险治理体系方面，该行稳步推进全面风险管理体制改革，调整总行经营管理层、部门层、分行层三个层面的风险管理组织架构；纵深推进授权管理、审批管理、风险经理、特殊资产经营、责任落实、全口径扎口管理、科技赋能和风险文化共八项机制，建立健全了集约化、专业化、全口径、全流程的全面风险管理体系，力求使“所有业务”的“任何风险”都得以合理有效的识别、计量和控制。

风险管理体系构建方面，目前，该行风险偏好体系已涵盖14类风险，创新设立了39项传导指标。

数字化转型助力风险管理方面，华夏银行对接产业链、生态圈，打造适应业务场景化、生态化发展的数字授信和智能风控模式，有效改进客户体验。秉持“数字化为引领、客户为导向、合规为底线、风控为核心、科技为支撑”原则，建设“客户满意、用户满意”的风控平台，推动各类业务操作和风险管理流程再造，提升各类风险识别、计量、评估、监测、预警、报告和控制的智能水平。同时，该行关注人工智能、大模型等技术应用过程中衍生的新型风险，提前布局关键领域风险防控。

在大力提升资产质量、防控金融风险的同时，华夏银行积极推动城市房地产融资协调机制落地：将房地产融资协调机制纳入了2024年重点工作，总分行快速成立房地产融资协调机制工作专班；总行多次召开全行工作推动会，进行政策宣导，统筹部署协调机制和保交房工作。

配套机制方面，华夏银行印发《华夏银行配套城市房地产融资协调机制工作实施细则》。为提高审批时效，该行建立尽职调查与授信审查审批平行作业机制，优化授信审批流程，开辟绿色通道，严格时限要求，营销和审批部门加强信息共享，共同推进项目对接和实施，做到快审、快批、快贷，提高工作质效。

数据显示，截至8月末，华夏银行审批通过“白名单”项目共50个，合计授信183亿元；落地了一批高效金融服务、助力保交房的典型案例，有力支持了项目建设和完工交付。

华夏银行相关负责人表示，下一步，将继续高质效推动房地产融资协调机制工作落地，不断优化工作机制，完善保障措施，严格按照“5个条件+5项标准”评估“白名单”项目，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持地方主体按需收购已建未售商品房用作保障性住房，全力配合做好保交房工作，为房地产市场平稳运行和良性循环持续助力，服务房地产市场高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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