人民网北京10月21日电 （记者孙博洋）10月19日，第二届石化产业高质量发展论坛在北京举行。

图为论坛现场。受访方供图

论坛上，中咨公司董事长、党委书记苟护生表示，近年来，我国石化产业在新旧动能转换、绿色可持续发展、国际合作等方面取得可喜成绩，现代石化产业集群具备较好发展条件。当前，石化产业转型升级进入关键时期，要通过创新驱动向高端化、差异化转型，通过技术创新推动原料轻质化、生产绿色化、过程低碳化、管控智能化。

中国石化董事长、党组书记马永生表示，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图和经济结构，中国石化产业面临前所未有的机遇和挑战。推动石化产业高质量发展，要坚持高端化、智能化、绿色化“三管齐下”。高端化是工业化中后期石化产业发展的总趋势，智能化是改造提升石化产业的必由之路，绿色化是顺应“双碳”大势、拓展发展空间的根本举措。

国家发展改革委产业司副司长曹传贞表示，推动石化产业高质量发展，一是要统筹优化产业布局，坚持石化产业重大生产力布局；二是要持续提升创新能力，将创新作为引领石化产业高质量发展的第一动力；三是要提升安全生产水平，牢固树立安全发展理念；四是要推动绿色低碳发展，坚持绿色低碳导向。

工业和信息化部原材料司副司长黄瑜表示，推动石化行业高质量发展，一是要加快高端化精细化延伸；二是要加快园区化、集群化发展；三是要加快绿色化智能化转型；四是要积极深化国际交流与合作。

中国工程院院士、西安交通大学校长张立群表示，我国合成橡胶需求每年保持增长，但石油资源严重依赖进口，多种高性能合成橡胶也依赖进口。开发不依赖于化石资源的新一代生物基橡胶是解决橡胶资源短缺的有效手段，也是保证全球橡胶资源安全、长久、稳定供应的必由之路。

中国工程院院士、全国工程勘察设计大师、中国石化集团首席科学家孙丽丽表示，近10年中国芳烃成套技术水平取得跨越式进步，实现全面自主设计与制造，带动化工与流程制造业发展，通过精准催化等自主创新，全面提升芳烃生产技术水平和国际竞争能力。

据悉，论坛上还发布了《石油化工产业高质量发展蓝图2030》，从优化产业总体布局、拓展稳定资源来源、提升炼化工艺水平、丰富高端产品体系、促进绿色低碳转型、加强政策保障等六个方面对石化产业高质量发展进行前瞻性展望。

(责编：乔业琼、高雷)

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