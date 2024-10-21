人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多家银行积极推进股票回购增持贷款业务落地

2024年10月21日19:59 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月21日电 题：多家银行积极推进股票回购增持贷款业务落地

新华社记者吴雨、姚均芳、李延霞

记者21日从多家商业银行了解到，在支持资本市场的新工具引导下，商业银行积极推进首批股票回购增持贷款业务落地，支持资本市场稳定发展。

近日，工商银行为兆易创新科技集团股份有限公司成功办理1亿元上市公司股票回购专项贷款，该笔贷款将专项用于回购公司股份。工商银行北京市分行相关人士介绍，在获悉股票回购增持再贷款政策即将出台后，银行工作人员第一时间走访企业，为其制定了股票回购专项贷款融资方案，并按照相关要求很快完成了贷款尽调审批及合同签署工作，促成这笔贷款顺利落地。

记者了解到，首批股票回购增持贷款合作银行主要有6家，包括工、农、中、建四家国有大行，和中信银行、招商银行两家股份制银行。目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等方面制定方案，积极开展股票回购增持贷款业务。

中国人民银行10月18日正式推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元，年利率1.75%。21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。中国人民银行可按贷款本金的100%提供再贷款支持。

10月20日，23家沪深上市公司先后发布公告，表示公司或主要股东已与银行达成意向协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持股票，涉及贷款总额度超百亿元。

中国银行相关人士介绍，中行已与中国石化、中远海能等6家上市公司签署股票回购增持贷款协议承诺；首批上市公司发布的相关公告中，中国银行支持项目有7个。截至目前，中国银行已与近百家上市公司达成合作意向，向32家上市公司明确贷款承诺，涵盖集成电路、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

记者从农业银行了解到，目前农行已对9家客户的股票回购增持贷款业务完成审批，同时积极与近80家客户对接。农行将积极优选客户，在依法合规、风险可控的前提下，开展股票回购增持贷款业务，确保商业可持续，助力实体经济发展。

股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。因此，多家银行的股票回购增持贷款客户，涉及不同所有制企业，覆盖主板、科创板和创业板。

招商银行表示，在首批股票回购增持贷款中，既有上市公司股票回购贷款，也有上市公司大股东增持贷款；既有央国企客户，也有优质民营企业。

在再贷款工具的低成本资金支持下，金融机构给上市公司和主要股东发放的贷款利率，原则上不超过2.25%。专家表示，这将为上市公司和主要股东提供低成本的增量资金支持，有助于为市场注入流动性，稳定市场预期。

中国建设银行表示，下一步将持续做好后续的贷款投放工作，强化贷款资金的监督和管理，确保贷款资金专款专用，并积极与上市公司和主要股东沟通合作，了解其融资需求和回购增持计划，提供更加精准和高效的金融服务。

多家商业银行明确表示，将用好支持资本市场稳定发展的货币政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：高端化本土化齐驱 中国品牌这样“走出去”
　　欧洲杯赛场，中国造VAR显示屏帮助裁判精准判罚；巴黎奥运会期间，国产户外LED大屏助力节能减排；2024德国柏林国际消费电子展（IFA2024）上，中国品牌为全球消费者提供智慧家居解决方案…… 近年来，越来越多中国品牌主动“走出去”，加速融入世界市场，服务全球消费者。在这个过程中，中国家电品牌坚持技术创新，持续擦亮品牌底色。…
能源转型向新而行 厚植高质量发展绿色底色
　　近年来，我国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展。 我国能源低碳转型步入“快车道”，能源供给新体系加快构建，为经济发展注入强劲动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部