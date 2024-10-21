新华社北京10月21日电 题：多家银行积极推进股票回购增持贷款业务落地

新华社记者吴雨、姚均芳、李延霞

记者21日从多家商业银行了解到，在支持资本市场的新工具引导下，商业银行积极推进首批股票回购增持贷款业务落地，支持资本市场稳定发展。

近日，工商银行为兆易创新科技集团股份有限公司成功办理1亿元上市公司股票回购专项贷款，该笔贷款将专项用于回购公司股份。工商银行北京市分行相关人士介绍，在获悉股票回购增持再贷款政策即将出台后，银行工作人员第一时间走访企业，为其制定了股票回购专项贷款融资方案，并按照相关要求很快完成了贷款尽调审批及合同签署工作，促成这笔贷款顺利落地。

记者了解到，首批股票回购增持贷款合作银行主要有6家，包括工、农、中、建四家国有大行，和中信银行、招商银行两家股份制银行。目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等方面制定方案，积极开展股票回购增持贷款业务。

中国人民银行10月18日正式推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元，年利率1.75%。21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。中国人民银行可按贷款本金的100%提供再贷款支持。

10月20日，23家沪深上市公司先后发布公告，表示公司或主要股东已与银行达成意向协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持股票，涉及贷款总额度超百亿元。

中国银行相关人士介绍，中行已与中国石化、中远海能等6家上市公司签署股票回购增持贷款协议承诺；首批上市公司发布的相关公告中，中国银行支持项目有7个。截至目前，中国银行已与近百家上市公司达成合作意向，向32家上市公司明确贷款承诺，涵盖集成电路、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

记者从农业银行了解到，目前农行已对9家客户的股票回购增持贷款业务完成审批，同时积极与近80家客户对接。农行将积极优选客户，在依法合规、风险可控的前提下，开展股票回购增持贷款业务，确保商业可持续，助力实体经济发展。

股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。因此，多家银行的股票回购增持贷款客户，涉及不同所有制企业，覆盖主板、科创板和创业板。

招商银行表示，在首批股票回购增持贷款中，既有上市公司股票回购贷款，也有上市公司大股东增持贷款；既有央国企客户，也有优质民营企业。

在再贷款工具的低成本资金支持下，金融机构给上市公司和主要股东发放的贷款利率，原则上不超过2.25%。专家表示，这将为上市公司和主要股东提供低成本的增量资金支持，有助于为市场注入流动性，稳定市场预期。

中国建设银行表示，下一步将持续做好后续的贷款投放工作，强化贷款资金的监督和管理，确保贷款资金专款专用，并积极与上市公司和主要股东沟通合作，了解其融资需求和回购增持计划，提供更加精准和高效的金融服务。

多家商业银行明确表示，将用好支持资本市场稳定发展的货币政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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