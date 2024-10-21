人民网记者 王绍绍

随着我国消费者文化自信的增强与时尚审美的多元化发展，国货“潮品”受到越来越多国人的青睐。

近日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，我国国货“潮品”用户规模达5.3亿人，66.5%的国货“潮品”用户认为国货品质已不输国外品牌。

在当今全球美妆品牌竞相绽放的舞台上，中国美妆品牌正展现出蓬勃的生机与活力。近日，第34届IFSCC国际化妆品科技联盟大会落幕。据悉，作为全球最重要的化妆品行业科技联盟大会，IFSCC通过发布前沿动态、学术交流、成果发表、奖项评选等形式，推动了化妆品行业的技术创新和发展。

在本次IFSCC大会上，百雀羚展示了在东方美学和文化底蕴方面的探索。在展会现场，通过东方意境与时尚科技的融合，写意山水画空间元素等共同为观众构建了独特的体验空间。相关负责人介绍，在这个空间里，观众可以沉浸式体验东方美学，以及品牌对于现代科技的积极探索和创新。

百雀羚创意展台。受访方供图

“消费市场快速迭代，美妆品牌需要与时俱进，坚持为消费者创造长期价值，才能持续穿越多个周期。”业内专家表示。

百雀羚集团相关负责人表示：“将持续以前瞻性的科研探索为基石，结合护肤底层逻辑和消费者实际痛点，通过持续的科研投入，深入布局尖端护肤美妆科技，为消费者带来更加高效、安全的护肤体验。”

人才是企业的第一生产力。近年来，百雀羚不断加码研发创新，扩充科研能力，积极建设专业科研团队人才建设。今年，百雀羚首次设立“首席技术官CTO“岗位，引进行业资深科研领军人物加入百雀羚科研团队。

百雀羚集团高层与研发团队。受访方供图

据了解，IFSCC即“国际化妆品科技联盟大会”，作为全球重要的化妆品行业科技联盟大会，IFSCC通过发布前沿动态、学术交流、成果发表、奖项评选等形式，推动了化妆品行业的技术创新和发展。其会员单位包括欧莱雅、资生堂、宝洁等国际化妆品巨头，对整个化妆品行业的发展方向和趋势有着重要的引领作用。

业内专家表示，强化国潮品牌形象与文化内涵，将传统文化与数字“潮品”创新融合，深入挖掘品牌的文化内涵，增强消费者的品牌认同感和归属感，让国货成为数字经济时代优质的代名词，进一步赢得消费者信任，将加速打开消费增量市场，助力“国潮”品牌越洋腾飞，让世界看到日新月异的中国，真正感受到中华文化的古韵和新潮。

(责编：乔业琼、高雷)

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