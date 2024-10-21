人民网北京10月21日电 北京市委网信办今日发布公告，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，截至10月21日，北京市新增12款已完成备案的生成式人工智能服务，累计已完成94款生成式人工智能服务备案。其中，人民中科（北京）智能技术有限公司的跨模态大模型“白泽”完成备案。

据了解，“白泽”是基于海量多源异构跨模态数据打造的基础模型，使用先进的跨模态智能理解技术，能够对文本、图像、视频等多种模态信息进行统一理解、统一表达、统一度量，从而实现跨模态生成、跨模态搜索、开集视频标签、跨模态对话、细粒度跨模态搜索等功能。依托“白泽”大模型，用户可以更精准、更高效地识别、分析与理解互联网上海量多模态数字内容，并跟踪这些内容的使用和传播情况。

人民中科（PeopleAI）由人民网与中科院自动化所共同发起设立，主要从事跨模态可信人工智能的研发和应用。公司面向国家重大需求，基于跨模态可信模型“白泽”的理解、搜索、生成等核心能力，为特定单位提供智能技术和服务。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经