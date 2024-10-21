全国碳市场2023、2024年度配额分配启动
2024年10月21日23:04 | 来源：新华网
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新华社北京10月21日电（记者高敬）记者21日从生态环境部获悉，生态环境部日前印发方案，对2023、2024年度发电行业碳排放配额预分配、调整、核定、清缴等各项工作进行部署。
生态环境部应对气候变化司相关负责人介绍，此次印发的《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》，既确保制度的延续性和稳定性，又更精准突出鼓励导向，做出了将基于“供电量”核定配额调整为基于“发电量”、进一步简化和优化各类修正系数、引入配额结转政策、优化履约时间安排等优化调整。
这位负责人介绍，全国碳排放权交易市场（强制碳市场）于2021年7月16日正式启动交易，纳入发电行业重点排放单位2000多家。目前已完成两个履约周期的配额交易与清缴工作，市场总体运行平稳，激励约束机制初步形成，通过配额管理，助力发电行业高质量发展。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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