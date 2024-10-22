本报记者 吴 焰 李俊杰

钻孔机轰隆作响，挖掘机铁臂挥舞，运输车往来穿梭……

安徽合肥新站高新技术产业开发区，祥和路近魏武路口的一片开阔工地上，合肥国显第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线项目建设正酣。这是近两年合肥市新开工单体投资最大的项目，总投资额550亿元，由维信诺科技股份有限公司和合肥市政府共同投资。

“9月份签约，接着就开工。”国庆假期后，合肥国显科技有限公司总经理孙海涛每天都“钉”在工地，“大家都在撸起袖子加油干，年底要完成近80万平方米的主厂房桩基施工。”

锚定扩大有效益的投资，安徽以超常规举措抓发展、上项目。10月8日，国庆节后的首个工作日，安徽即举行今年第四批重点项目开工动员会。551个项目总投资额4268.1亿元，其中投资额在50亿元以上的有15个。

安徽省发展改革委主任陈军表示，制造业特别是新兴产业，仍是安徽投资的重点亮点。“551个项目中，制造业项目有315个，其中新兴产业项目占48.6%、高技术项目占33.2%。这是安徽坚持大抓项目、抓大项目、抓高质量项目的结果。”

走进安徽省经济信息中心，占据一整面墙的监控大屏格外引人注目。重点项目的完成投资进度、开工情况等信息，在这里实时显示。

“如果有哪个项目推进不及时，平台就会亮灯预警。”安徽省发展改革委重点建设项目办公室副主任武立祥每天都会梳理重点项目进展情况，“前不久，平台预警了一个民生建设项目超期未开工，我们第一时间与负责该项目的要素保障专班联系，督促解决问题，如今该项目已经顺利开工。”

抓住机遇，安徽推出有效投资专项行动方案，建立项目申报集中联审服务机制，积极争取各类中央政策资金，推动项目加快建设和资金拨付使用，加快形成实物工作量。今年，安徽已争取增发国债资金392.3亿元，444个项目获得支持并已全部开工。

线上线下联动，各方合力攻坚。截至9月底，今年安徽前三批开工动员的1382个项目中，开工率达97.3%，投资完成率60.8%，同比分别提高4.8和25.3个百分点。

眼下，安徽正加快推进2025年重大项目谋划储备工作。“国家一揽子增量政策的出台，对扩大有效益投资是重要的机遇窗口。我们要精准对接，做深做实前期工作，推进项目形成更多实物工作量，充分发挥对有效益投资的关键作用。”陈军说。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 01 版）

(责编：杨光宇、曹昆)

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