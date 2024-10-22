前三季度全社会用电量累计超7.4万亿千瓦时（新数据 新看点）
同比增长7.9%
2024年10月22日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源 国家能源局
10月19日，四川康定市小天都水电站附近的1000千伏川渝特高压交流工程（5标段）施工现场，电网员工在高空开展作业。
本报北京10月21日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：9月，全社会用电量8475亿千瓦时，同比增长8.5%。其中，第一、第二、第三产业用电量同比分别增长6.4%、3.6%、12.7%；城乡居民生活用电量同比增长27.8%。
1至9月，全社会用电量累计74094亿千瓦时，同比增长7.9%。其中，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量47385亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量13953亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量11721亿千瓦时，同比增长12.6%。
据介绍，今年以来电力消费延续较快增长态势，8月、9月全社会用电量同比增速均超8%。
中国电力企业联合会数据显示：前三季度，第二产业用电量增速高于上年同期，其中，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。
《 人民日报 》（ 2024年10月22日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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