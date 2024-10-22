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湖南沅江市种粮大户增强农田韧性

“种田还得学会抗风险”（秋收进行时）

本报记者 孙 超
2024年10月22日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　秋收时节，湖南益阳沅江市长进水稻专业合作社的稻田里，收割机来回穿梭，加紧作业。

　　年初遭受冰灾，压塌不少育秧大棚；6月底开始雨水不断，泡坏一些农田；晚稻抽穗扬花期，持续高温又来了……“今年粮食生产面临的灾情不少，但现在一盘点，粮食丰产还是挺稳的。”长进水稻专业合作社理事长徐长进说。

　　“不能完全‘靠天吃饭’，种田还得学会抗风险。”徐长进感慨，“这方面，我是吃过大亏的。”

　　2020年，长进水稻专业合作社的种粮面积，从几百亩扩大到2000亩，但一场突如其来的晚稻“寒露风”灾害，让水稻产量几乎减半。

　　“种粮的风险来自哪些方面？一个是气候，一个是市场，前者影响产量，后者影响收入。”徐长进找准方向，开始重视增强农田韧性。

　　农田旱能灌、涝能排，是保丰收的基础。几年前，在共华镇华兴村，有一两千亩农田因为受灾，面临着抛荒风险。徐长进把土地流转到合作社，自己拉电线、装机泵、通水渠，想办法提高农田韧性。徐长进说：“合作社的投入还是很有限，当时我就在想，要是政府能帮我们彻底整整田就好了。”

　　近年来，沅江市大力推进高标准农田建设，截至今年4月，累计建成高标准农田85.5万亩。“现在，在高标准农田投入上的事，我们不用再操心，只要想办法把粮种好。”徐长进说。

　　合作社的重要产区已全面建成土地平整、集中连片、设施完善的高标准农田。原本起伏不平的零碎小田地，变得田成方、路相通、渠相连。“今年强降雨期间，大型排灌设施一启动，水就能排走，被淹的面积很小。”徐长进告诉记者。

　　抗灾减灾技术手段的普及，也降低了严重减产发生的可能。在农技部门指导下，徐长进采用深灌水、施农药时多加叶面肥和生物调节剂等方法，帮助晚稻度过了今年的持续高温期。“新技术应用，效果立竿见影。”徐长进说，受灾晚稻产量下降幅度控制在10%以内。

　　当受灾超过一定程度，还有农业保险来兜底。湖南全面实施水稻完全成本保险，百亩以上的种粮大户自己承担的保费，每亩只有8.8元。“今年受灾减产的早稻，都及时获得了赔付，实现保本。”徐长进介绍。

　　要想实现灾后收入不减，对市场的准确判断很重要。“简单讲，就是优质优价，错峰销售。”徐长进说。

　　这几年，徐长进选用的优质圆粒早稻，卖出了好价格。“我们还采用订单农业的模式提前确定价格，种粮收入有了保障。”徐长进介绍，今年合作社和加工企业提前签订订单，优质晚稻每百斤能卖到170元。

　　选品有讲究，卖粮也有门道。“记得有一年10月份，刚上市的普通‘黄华占’大米，每百斤只卖到120多元，但到了第二年6月份就涨到160多元。”徐长进说，合作社建了大型烘干、仓储等设施，随行就市，卖粮变得更从容。

　　如今，徐长进不光自己学会了选良种、跑市场，还带动了周边300多户农户一起多种粮、种好粮。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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