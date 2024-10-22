本报北京10月21日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至9月份，中欧班列累计开行14689列，发送货物157.1万标箱，同比分别增长13%、11%。其中，9月份开行1633列，发送货物17.1万标箱，同比分别增长15%、12%。今年以来，中欧班列已连续7个月单月开行数量突破1600列。

今年以来，铁路部门加强国内主要口岸和后方通道扩能改造，西、中、东三条运输主通道运输能力大幅提升，积极参与跨里海国际运输走廊建设，跨里海中欧班列实现常态化开行。目前中欧班列已通达欧洲25个国家226个城市。与此同时，铁路部门不断提升中欧班列运行品质。扩大全程时刻表中欧班列开行规模，积极适应市场需求，大力开行定制化班列，为客户提供精准丰富的运输产品，优化完善95306数字口岸系统、中欧班列门户网站功能，持续提升客户体验。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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