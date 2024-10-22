本报记者 韩 鑫

制图：张芳曼

数据来源：国家邮政局

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快递下乡到村，带来乡村发展新机遇。自2014年启动实施“快递下乡”工程以来，我国农村寄递物流体系日渐完善，农村快递服务通达率显著提升。邮政快递网络服务不断下沉，有效畅通了城乡经济循环，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

“快”出速度——从三五日达、次日达到当日达……快递下乡到村，让寄递时限不断缩短。我国每天约5亿件快递包裹被揽收，其中超1亿件快递包裹在农村地区流动。

“递”出温度——新疆“包邮”初见成效、西藏快递业务量连创新高……边远地区寄递服务提质增效，拓宽了农民增收渠道，丰富了群众的“购物车”，有力释放农村消费潜能。

农村寄递物流是农产品进城、消费品下乡的重要渠道之一。今年是“快递下乡”工程启动实施10周年，10年来，我国农村寄递物流发展取得哪些成果？如何更好健全农村寄递物流体系，助力乡村全面振兴？记者进行了采访。

服务网络覆盖广泛

助农成果更加丰硕

“从‘快递下乡’工程到‘快递进村’工程，再到农村寄递物流体系建设，我国农村寄递物流发展经历了多个阶段。”国家邮政局市场监管司司长林虎说。

随着农村地区网购需求日渐增长、农产品进城需求逐步增加，2014年，国家邮政局启动实施“快递下乡”工程。

“十三五”期间，乡镇快递网点加快布局，在乡镇寄收快递成为常态后，更多村民希望快递能直送村里。2020年，“快递进村”工程正式启动。

进入“十四五”，农村快递物流备受重视。2021年，《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》印发，明确提出“农村寄递物流体系”概念，农村快递发展迈向新阶段。

“10年来，我国农村寄递物流体系从无到有，从初步建立到日渐完善，实现了社会效益和经济效益双赢。”林虎说。

服务网络覆盖更广，网点触达程度更深。

2014年，4.7%；2020年，36.2%；2022年，56.5%；2024年，72.1%……顺丰速运快速攀升的村级履约率背后，是持续完善的乡镇和村级服务网络。“我们不断加大乡村市场投入，在高件量村镇持续加密网点。”顺丰速运有关负责人介绍，顺丰在乡镇网络的日处理包裹量已达287万件，快递服务覆盖94%以上的乡镇。

农村寄递网络加快下沉。乡镇快递网点覆盖率达到98%，全国范围内基本实现“县县有分拨、乡乡有网点”。2024年快递进村情况普查数据显示，全国目前累计建设33.78万个“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站，农村寄递“最后一公里”问题得到有效解决。

市场规模不断壮大，助农成果更加丰硕。

河南光山县，中国羽绒之乡，一件件羽绒服正借助快递网络走出深山。“全县设置了上百个快递服务点，助力当地羽绒服销售。”圆通光山县分公司负责人说，今年圆通承运的羽绒服日均出港量已超万件。

猕猴桃迎来丰收季。在陕西周至县，中通日均寄出猕猴桃突破10万件；在浙江衢州市，中通江山网点高峰期日均发货两万件……“农产品上行渠道畅通，农村寄递市场活跃，预计猕猴桃年发货量将超2000万件。”中通快递负责人介绍，今年前8月，中通快递承运的农村地区包裹超过93亿件，农村上行件同比增长约44%。

10年来，快递业为现代农业发展注入满满活力。2023年，全国共打造143个业务量超千万件的服务现代农业金牌项目。今年国家邮政局会同有关部门推出100个农村电商快递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目，畅通城乡经济循环，助力乡村全面振兴。

基础设施不断完善

发展路径更加清晰

10年来，我国农村快递服务通达率如何实现显著提升？

一方面，得益于农村地区基础设施的不断完善。

“我国农村公共基础设施建设持续推进，水电路网加快建设，全国范围内所有行政村已基本实现通电、通电话、通有线电视信号和通公路全覆盖。”林虎表示，各地加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，使得农村物流体系“微循环”更加畅通。

韵达快递在县级累计投入近千套智能分拣系统，京东物流在西藏投用上百台智能搬运机器人……主要快递企业通过延伸服务网络、加大设备投入、优化服务管理等，不断提升农村地区服务质效，最大限度实现收投在村、便民惠民。

另一方面，依托更加清晰的农村寄递物流发展路径。

青海海西蒙古族藏族自治州，牧民马晓峰通过电商直播，将牦牛肉干、枸杞等特色农产品销往全国各地。“邮储银行青海分行解决资金问题，地区邮政网络疏通物流难点，今年销售额将超过300万元。”马晓峰说。

“通过开展邮银协同、邮快合作，农村网络服务能力实现升级。”中国邮政有关负责人说。截至今年9月底，中国邮政累计建设46万个村级站点，县乡村三级复用站点超3.3万个。

联动商铺超市，顺丰建成超10万个村级驿站合作点；协同快递企业，菜鸟速递在全国建设超1600个县级共同配送中心；牵手交通运输企业，中国邮政开展交邮联运邮路超5000条……10年来，邮政快递企业在自建服务网络的同时，末端共配的经验更加成熟，探索形成客货邮融合、邮快合作、共同配送等多种发展模式，进一步降低物流成本、提高配送效率，夯实农村地区快递服务网络基础。

寄递能力持续提升

更好满足群众需求

10年来，“快递下乡”迈出坚实步伐。随着县乡村三级物流体系逐步完善，消费品下乡“最后一公里”和农产品出村“最初一公里”进一步畅通，开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系建设取得重要进展。

完善配送体系、提升寄递能力，让农村快递底盘更稳。

2017年，京东物流拉萨仓储物流园投入运营，西藏网购最快可“当日达”；2020年，西藏公共物流仓储配送中心开仓，农产品上行再提速；2023年，西藏那曲市色尼区自营网点开设，县乡快递单量翻番……“我们将加快建设仓储、中转和配送中心，构建现代化、立体式的快递物流网络。”京东物流有关负责人说。

我国快递业已进入年业务量超千亿件、业务收入超万亿元的新阶段。据介绍，下一步将加快县乡村三级寄递物流体系全链条建设，在新建小区、老旧小区改造、新农村建设中，积极推动配套建设村级快递服务站和智能快件箱等快递末端服务设施，开拓农村寄递物流市场“新赛道”。

优化市场环境、创新发展模式，让农村快递服务更好。

韵达推出“智橙网”快递服务，为用户提供果品溯源、物流分析等增值服务，助力农产品上行更便捷；圆通旗下“妈妈菁选”入驻直播平台，开展多场快递助农专场直播……“快递+”不仅是农民增收的方式，也成为快递业务的重要来源。

“各种流通新模式、消费新场景不断涌现，不仅带动形成了不少有影响力的品牌，也加速吸引了一批电商、物流人才返乡就业创业。”林虎介绍，下一步将持续打造邮政快递服务现代农业品牌项目，为农产品销售上行提供专业化的寄递服务，同时加大农村快递服务违规行为整治力度，营造公平健康的农村物流市场环境。

推广技术应用、降低物流成本，让农村快递效率更高。

针对农村快递派送不便难题，中通计划今年底在湖北铺设约5000组智能快递柜，实现对省内所有村镇全覆盖，进一步提升农村地区的物流效率；为提升农村寄递时效，顺丰引入无人快递车，进一步简化运输流程、提升农产品运能。

“以人工智能为代表的新技术能有效提升寄递效率、降低物流成本。”林虎说，未来将推动先进技术在农村寄递网络、设施、服务等方面的应用，通过数据共享、信息互联，提升农村寄递物流体系信息化服务能力。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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