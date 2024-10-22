本报记者 姜晓丹 张文豪 王欣悦

位于广州经开区的中新广州知识城。

李剑锋摄（人民视觉）

位于重庆经开区的美的制冷设备智能化生产车间。

郭 旭摄（人民视觉）

数据来源：商务部

首趟郑州至日照港铁海联运班列从郑州经开区圃田站启程。

王 玮摄（影像中国）

习近平总书记近日对国家级经济技术开发区工作作出重要指示指出，要勇当改革开放的排头兵，进一步完善高水平对外开放体制机制；积极参与高质量共建“一带一路”，扩大国际合作，创新招商引资方式，助力打造“投资中国”品牌；巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。

建设国家级经开区是我国推进改革开放的重要举措。截至目前，国家级经开区数量达到229家，遍布31个省份。记者走进广东广州、河南郑州、重庆等地的国家级经开区，探访经开区完善高水平对外开放体制机制、参与高质量共建“一带一路”、因地制宜发展新质生产力的生动实践。

——编 者

广州经济技术开发区

进一步完善高水平对外开放体制机制

2019年投资落地医疗器械产品项目、2020年投产健康视光产业圈项目……卡尔蔡司集团位于广东广州经济技术开发区（以下简称“广州经开区”）的厂区，产能占集团全球产能的40%以上。

“企业落地广州经开区以来，不断扩大投资规模，目前已累计在广州投资超30亿元。”卡尔蔡司集团相关负责人彭伟说。

外企持续扩大投资规模，是广州经开区全面深化改革、坚持高水平对外开放的一个缩影。作为首批国家级经开区之一，广州经开区不断完善高水平对外开放体制机制，助推一批批外资项目签约落户。

落地广州经开区的费雪派克医疗器械制造项目前不久投产，这是企业全球第三个、亚洲首个生产基地，产品服务于中国市场。“得益于广州经开区良好的营商环境，生产基地快速竣工投产，助力企业在中国拓展业务。”费雪派克生产基地项目相关负责人说。

实施超700项改革措施，举办“全球投资促进年”等系列活动，组建工作专班推动审批提速、效能提升……广州经开区将优化营商环境作为全面深化改革的“头号工程”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，外企增资扩产的信心更加坚定。

促进国际合作，推动高水平对外开放。广州经开区推动中新广州知识城等重大国际合作平台建设，不断深化数字经济、科技金融等多领域合作。

2023年，广州经开区实际利用外资突破30亿美元，其中高技术产业占比超九成。截至目前，广州经开区累计集聚外资企业5251家、世界500强企业项目330个，累计实际使用外资达397亿美元。

“我们将坚持以深层次改革激发创新活力，以高水平开放推动高质量发展，坚定外资企业增资扩产信心，奋力开创高水平对外开放新局面。”广州经开区相关负责人说。

郑州经济技术开发区

积极参与高质量共建“一带一路”

10月20日清晨，在河南郑州经济技术开发区（以下简称“郑州经开区”）国际陆港，一列中欧班列从圃田车站缓缓驶出，载着挖掘装载机、新型电视液晶模组等货物前往国外。

圃田车站承担着中欧班列（郑州）开行任务，是连接河南陆上丝绸之路的重要窗口。自2013年开通以来，中欧班列（郑州）累计开行突破1.2万列。

乘着共建“一带一路”的东风，郑州经开区内越来越多企业驶上了发展快车道。

“公司产品销往海外的国家中，超过80%为共建‘一带一路’国家，累计销售客车超8.8万辆。”宇通客车海外品牌管理部门负责人黄正华说，近年来，公司向共建“一带一路”国家出口新能源客车近3000辆，成为多个国家最大的新能源客车供应商。

在郑州经开区，工人正对中铁装备生产的大型盾构机进行拆机作业，之后将通过“海上丝路”运往国外。中铁装备副总工程师霍磊介绍，目前企业盾构机订单超过1700台，助力共建“一带一路”国家的公路、铁路、水利、轨道交通等项目建设。

向外，陆上和海上丝绸之路连通海外；向内，“一带一路”相关重大项目建设正酣。

10月21日，中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目现场机器轰鸣，工人们加紧施工，确保中心明年5月建成投用。不远处，中欧班列（郑州）多式联运智慧集散分拨中心、中欧班列（郑州）“一带一路”国际贸易产业园即将全面开工建设。

作为河南省首家国家级经开区，郑州经开区大力推进高水平开放、高能级创新和先进制造业高质量发展，积极参与高质量共建“一带一路”。2023年，郑州经开区实现地区生产总值1328.4亿元，同比增长8.2%，达到10年前的4.3倍，占全市比重由5%提升至9.8%。

“我们将大力发展以中欧班列（郑州）为主导的多式联运体系，着力完善以全球汇总部基地港为引领的枢纽型开放体系，建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽。”郑州经开区党工委书记李小虎说。

重庆经济技术开发区

巩固提升先进制造业产业基础

大脑是人体中最复杂的器官，如何破译蕴含其中的运转密码？在重庆经济技术开发区（以下简称“重庆经开区”）迎龙创新港重庆脑与智能科学中心，一款脑机接口康复机器人正助力人类探索这一领域。

“这是我们自主研发的脑控机器人产品，能为患者搭建外部神经通路，代替受损的中枢神经系统，帮助患者进行肢体康复。”重庆云脑医疗科技有限公司总经理张哲毅介绍，“重庆脑与智能科学中心有专业的公共实验平台和科技成果转化平台，我们能够就近解决技术难题，实现产品迭代升级。”

“经开区推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，充分激发企业的创新活力，努力打造先进制造业产业集群。”重庆经开区有关负责人介绍，重庆经开区持续发挥企业创新主体作用，培育智能终端、软件信息、大健康3个千亿元级支柱产业和节能环保、汽车电子2个500亿元级特色产业，推动产业高端化、绿色化、数字化，因地制宜发展新质生产力。

在重庆盟讯电子科技有限公司组装数字化车间，没有机器轰鸣，5G通信模块实现了“安静”生产。得益于自主研发的工业网络关键技术，企业积极实施数字化转型和智能化改造，工厂运维效率提升15%，运维成本降低10%。

以前沿技术催生新质生产力，助力企业提升市场竞争力。近年来，重庆经开区持续深化制造业数字化转型专项行动，着力推进“智改数转”，累计建成智能工厂7个、数字化车间47个。

今年上半年，重庆经开区工业投资同比增长110.89%，已建成国家级企业技术中心7家、市级企业技术中心66家、“专精特新”中小企业170家，规上工业企业“专精特新”覆盖率达44.2%。

“下一步，我们将着力优化园区配套及服务，完善公共服务平台，形成产业支撑性强、产业链上下游关联度高的产业集群，推动新质生产力加速汇聚。”重庆经开区经济运行局局长李敏说。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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