本报北京10月21日电 （记者吴秋余）21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。两个品种均较上月下降25个基点。

“本月1年期和5年期以上LPR各下降25个基点，是今年以来LPR第三次下降，也是自2019年8月LPR形成机制改革以来降幅最大的一次，基本符合预期。”招联首席研究员董希淼认为，LPR下降后，将推动企业和个人的贷款利率进一步下降，有助于降低经营主体融资成本，激发有效融资需求。本月LPR下降，体现货币政策正在加大实施力度，金融对实体经济支持服务力度不断增大。

“本月LPR大幅度下降后，存量和新增房贷利率有望进一步降低，将降低居民住房消费负担，提振居民住房消费的意愿和能力，促进房地产市场止跌回稳。”董希淼分析，LPR下降有利于减轻房贷借款人利息负担、促进消费。今年以来，5年期以上LPR累计下降了60个基点。对于即将买房贷款的人来说，利息成本更低。对于存量房贷借款人来说，今年以来LPR下降的0.6个百分点，加上各商业银行10月25日统一批量调整的存量房贷利率平均约下降0.5个百分点，今年房贷利率降幅可能超过1个百分点。

例如，北京某存量房贷借款人，重定价日为每年1月1日，目前房贷利率为4.75%（2024年1月1日的LPR+55基点），则其房贷利率下调可分两步：第一步，10月25日，商业银行批量将房贷利率在LPR上的加点调整至-30基点，该房贷利率调整为3.9%（LPR-30基点），调整幅度为0.85个百分点（4.75%-3.9%）；第二步，2025年1月1日，房贷利率按照最新一期LPR重新计算，若12月公布的5年期以上LPR为3.6%，则该房贷利率调整为3.3%（LPR-30基点），调整幅度为0.6个百分点（3.9%-3.3%）。

据测算，两步调整完成后，2024年该房贷利率累计下降1.45个百分点，按照100万元贷款本金、25年等额本息的还贷方式，房贷利息总额减少超过24万元，每月月供减少超过800元。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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