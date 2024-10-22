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截至9月底

全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦

同比增长14.1%

2024年10月22日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月21日电  （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

　　发电量方面，国家统计局数据显示，前三季度，规模以上工业发电量7.1万亿千瓦时，同比增长5.4%，增速较上半年加快0.2个百分点。其中，规模以上工业火力发电量4.7万亿千瓦时，同比增长1.9%；风电、太阳能发电装机容量快速增长，水电出力高于同期，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等非化石能源发电量2.3万亿千瓦时，同比增长13.4%，发电占比较上年同期提高2.4个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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