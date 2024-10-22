本报榆林10月21日电 （记者龚仕建）陕西日前举行2024年第四季度重点项目开工活动。据悉，陕西共开工安塞区阳光储能系统集成制造、高亚音速航空器配套涡喷式航空发动机等重点项目318个，总投资1716.38亿元。其中，产业类项目186个，总投资1312.51亿元，年度计划投资144.57亿元；基础设施项目86个，总投资185.73亿元，年度计划投资42.84亿元；社会民生项目46个，总投资218.14亿元，年度计划投资34.1亿元。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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