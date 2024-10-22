陕西新开工318个重点项目
总投资1716.38亿元
2024年10月22日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报榆林10月21日电 （记者龚仕建）陕西日前举行2024年第四季度重点项目开工活动。据悉，陕西共开工安塞区阳光储能系统集成制造、高亚音速航空器配套涡喷式航空发动机等重点项目318个，总投资1716.38亿元。其中，产业类项目186个，总投资1312.51亿元，年度计划投资144.57亿元；基础设施项目86个，总投资185.73亿元，年度计划投资42.84亿元；社会民生项目46个，总投资218.14亿元，年度计划投资34.1亿元。
《 人民日报 》（ 2024年10月22日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 记者去哪儿：高端化本土化齐驱 中国品牌这样“走出去”
- 欧洲杯赛场，中国造VAR显示屏帮助裁判精准判罚；巴黎奥运会期间，国产户外LED大屏助力节能减排；2024德国柏林国际消费电子展（IFA2024）上，中国品牌为全球消费者提供智慧家居解决方案…… 近年来，越来越多中国品牌主动“走出去”，加速融入世界市场，服务全球消费者。在这个过程中，中国家电品牌坚持技术创新，持续擦亮品牌底色。…
- 评论
- 关注