1年期和5年期以上LPR均下降25个基点
2024年10月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月21日电 （记者徐佩玉）21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR（贷款市场报价利率）为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均较上一期下降25个基点。
这是LPR年内第三次调整。今年2月，5年期以上LPR下降25个基点；7月，1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点。今年以来，1年期LPR已累计下降35个基点，5年期以上LPR已累计下降60个基点。
目前，公开市场7天期逆回购操作利率已成为中国人民银行的主要政策利率。
据分析，此次两个期限LPR均下降25个基点，降幅较大，预计将带动企业和居民贷款利率下降，有助于促进社会融资成本稳中有降，扩大宏观经济总需求，支持物价合理回升，带动实体经济稳定增长。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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