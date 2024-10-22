本报北京10月21日电 （记者李婕）人力资源社会保障部、财政部日前联合印发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》，明确自2025年1月1日起，企业职工基本养老保险参保人员达到法定退休年龄前，因病或者非因工致残经鉴定为完全丧失劳动能力的，可以申请按月领取病残津贴，所需资金由基本养老保险基金支付。

病残津贴月标准和支付期限根据参保人员申领病残津贴时的年龄、累计缴费年限等确定。病残津贴月标准在国家统一调整基本养老金水平时同步调整。

参保人员领取病残津贴，按国家基本养老保险关系转移接续有关规定确定待遇领取地。领取病残津贴期间，不再缴纳基本养老保险费。继续就业并按国家规定缴费的，自恢复缴费次月起，停发病残津贴。

申请领取病残津贴人员应持有待遇领取地或最后参保地地级（设区市）以上劳动能力鉴定机构作出的完全丧失劳动能力鉴定结论。省级人社部门建立病残津贴领取人员劳动能力复查鉴定制度，经复查鉴定不符合完全丧失劳动能力的，自做出复查鉴定结论的次月起停发病残津贴。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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