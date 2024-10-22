原标题：交通银行承办2024金融街论坛年会“全球产业链供应链韧性与金融赋能”平行论坛

10月18日-20日，以“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”为主题的2024金融街论坛年会在北京举行。由交通银行承办的“全球产业链供应链韧性与金融赋能”平行论坛于10月20日上午成功举办。

工业和信息化部党组成员、副部长单忠德，交通银行党委副书记、行长张宝江，中国国际贸易促进委员会党组书记、会长任鸿斌出席活动并致辞。中国证券监督管理委员会原主席肖钢、中国进出口银行原董事长胡晓炼、交通银行业务总监王文进出席本次论坛。另外还有来自政府部门、金融机构和企业界的诸多嘉宾相聚一堂，共同探讨金融如何赋能提升产业链供应链韧性和安全水平。

工业和信息化部党组成员、副部长单忠德在致辞中表示，近年来，工业和信息化部坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，大力推进新型工业化，全面实施“制造业重点产业链高质量发展行动”，统筹推进关键核心技术攻关、产业技术再造和重大技术装备攻关工程，发挥各类社会资本的作用，支持企业加快技术攻关和成果应用，助力中小企业专精特新发展，赋能企业高质量发展。下一步，将聚焦三个“赋能”，推动科技、产业与金融的深度融合：一是赋能产业高质量发展，二是赋能产业技术创新，三是赋能一流企业培育。

交通银行党委副书记、行长张宝江在致辞中指出，交通银行主要通过三方面助力提升产业链供应链韧性和安全水平，赋能实体经济高质量发展。一是做强做优产品服务。通过构建“基础+线上+秒融”的产品体系，精准支持产业链上下游企业协同发展。二是发挥集团全牌照优势。依托“商行+投行”“境内+境外”“融资+融智”金融服务体系，协助企业出海实施产业链条的全球化布局。三是打造科技金融战略特色。创新推出服务科创企业的专门机制和产品体系，加大关键技术供应商金融支持。

中国国际贸易促进委员会党组书记、会长任鸿斌在视频致辞中表示，金融是产业链供应链稳定畅通的活水，中国贸促会是中国最大的贸易投资促进机构。贸促会将发挥贸易投资促进的助推器作用，通过举办中国国际供应链促进博览会等方式，同各界建立广泛联系，为中外经贸合作牵线搭桥，畅通跨境产业链供应链。

在主旨演讲环节，中国证券监督管理委员会原主席肖钢表示，数字技术的引入，推动了产业数字化加速发展，金融机构需要强化科技保障和坚持数据驱动，推动金融业务模式的创新，更好地满足产业端需求。中国进出口银行原董事长胡晓炼表示，金融机构要助力企业把准全球化布局方向；助力企业在全球化布局中进得去、站得稳、发展得好；助力防范应对风险挑战，增强产业链供应链韧性。

在协议签约及成果发布环节，交通银行业务总监王文进与工业和信息化部火炬中心主任吕先志代表双方签署了战略合作协议，根据战略合作协议，双方将本着长期合作、优势互补、共谋发展的原则，通过数据挖掘利用、信贷产品开发、金融场景创新、园区金融服务等方面的合作，加大对科技创新和产业创新融合发展的金融支持力度。

工业和信息化部党组成员、副部长单忠德，交通银行党委副书记、行长张宝江为双方共建的“火炬交银联合创新实验室”揭牌。未来，双方将依托实验室平台，在科技金融产品研究、科技企业发展监测、创新积分制研究、科创企业数据管理等方面开展合作，实现技术研发与业务拓展协同发力，促进科技创新与金融发展双向赋能。

随后，现场发布了针对成长期科技型企业融资需求的线上化定制产品——“交银火炬贷”。“交银火炬贷”具有授信额度高、审批速度快、免担保抵押等特点，有效解决成长型科技型小微企业融资难题。试运行期间，累计申请“交银火炬贷”的科技型企业已达到2000余家。

在论坛主题分享环节，参会嘉宾就中国产业链面临的机遇与挑战，分享了真知灼见。中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强谈到链群协同核心在于打造企业协同发展、空间科学布局、创新协同驱动和价值持续升级的“四位一体”发展模式。中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长徐奇渊指出在全球产业链重构背景下，我国既有挑战也有机遇，要正视问题也要充满信心。安博全球董事总经理Ted Eliopoulos阐述了他对中国物流设施前景的看法，认为中国消费市场潜力巨大，未来有较为显著的市场机遇。

在论坛最后的圆桌讨论环节，华为安信军团副总裁曹泽军，北京汽车集团副总工程师代康伟、交通银行公司部副总经理钱江、北京市经信局规划处处长王思翔和社科院世界经济与政治研究所副所长徐奇渊等5位嘉宾，围绕“金融助力中国制造业高质量发展”主题，基于中国制造业发展趋势与未来展望，政府与金融机构如何统筹协调各类资源要素等进行深入交流，探讨金融推动科技创新的新思路、新模式。

通过本次论坛嘉宾的分享与交流，各方凝聚了金融赋能产业链的共识。下一步，交通银行将持续加大与各方合作力度，充分发挥金融的桥梁作用，为构建更加安全、稳定、高效的全球产业链供应链体系贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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