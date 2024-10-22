原标题：中国平安前三季度归母净利润同比增长36%

A股上市险企2024年首份三季报亮相。

10月21日晚间，中国平安发布2024年三季报。数据显示，今年前三季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1138.18亿元，同比增长5.5%；归属于母公司股东的净利润1191.82亿元，同比增长36.1%；营业收入7753.83亿元，同比增长10.0%。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1196.51亿元，同比增长5.7%。

从寿险业务来看，前三季度，平安寿险经营提质增效，高质量发展成果显著。前三季度，寿险及健康险业务新业务价值达成351.60亿元，同比增长34.1%；按标准保费计算的新业务价值率31.0%，同比上升5.7个百分点。

从不同业务渠道来看，前三季度，平安寿险代理人渠道新业务价值同比增长31.6%，代理人人均新业务价值同比增长54.7%，队伍产能有效提升。同时，截至今年9月末，个人寿险销售代理人数量36.2万；新增人力中“优+”占比提升4个百分点。在银行合作方面，平安寿险深耕网点经营，银保渠道新业务价值同比增长68.5%。持续推广社区金融服务经营模式，今年前三季度，社区金融服务渠道新业务价值同比提升超300%。银保渠道、社区金融服务及其他等渠道贡献了平安寿险新业务价值的18.8%，同比提升2.4个百分点。

从财险业务来看，今年前三季度，平安产险实现保险服务收入2460.22亿元，同比增长4.5%；实现营运利润139.87亿元，同比增长39.7%。平安产险通过强化业务管理与风险筛选，整体综合成本率保持在97.8%的健康水平，同比优化1.5个百分点。

从险资投资来看，截至今年9月30日，中国平安保险资金投资组合规模超5.32万亿元，较年初增长12.7%。秉持价值投资、穿越周期的指导思想，今年前三季度，中国平安保险资金投资组合实现年化综合投资收益率5.0%，同比上升1.3个百分点。

中国平安表示，展望未来，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。随着国家各项决策部署落地落细，一揽子增量政策效应显现，经济增长内生动力逐步增强，稳中有进的发展态势得到进一步巩固，医疗、养老、金融市场将迎来新的增长机遇。中国平安坚持走高质量发展之路，深耕金融主业，持续深化“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略，精进经营管理水平，扎实推进业绩的恢复与增长，不断提升金融服务实体经济的质效。（记者 冷翠华）

(责编：曹淼、李源)

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