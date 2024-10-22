毛艺融

原标题：证监会：加快推动资本市场高质量数字化转型

10月21日，证监会副主席李超在参加2024金融科技大会金科论坛时表示，加快推动金融科技在资本市场的应用，高度重视金融科技安全问题，多措并举建设金融科技生态。

李超表示，近年来，随着以信息技术、人工智能为代表的新兴科技在金融行业的快速发展和应用，金融科技创新发展日新月异，有效提升了金融监管的能力和水平，进一步提高了金融服务实体经济的质量和效率。

围绕加快互联网、大数据、人工智能与资本市场各项业务深度融合，助力资本市场高质量发展，李超谈及三方面举措。

一是加快推动金融科技在资本市场的应用。下一步，将不断完善行业机构数字化能力成熟度评价体系、指标体系，并开展评估；统筹算法、数据、算力的协同发展，强化标准规范建设，加快整合不同来源数据；稳妥开展“人工智能+资本市场”“数据要素×资本市场”“资本市场金融科技创新试点”等专项行动，面向真实业务，依托真实场景，创新服务模式，推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。

二是高度重视金融科技安全问题。要坚持总体安全观，既要继续强化行之有效的传统安全保护措施，又要结合新情况，研究新措施、新方法，综合运用法律、技术、管理等手段防范化解因新技术深入应用而带来的相关技术和业务风险，推动金融科技在资本市场安全、健康有序发展。

三是多措并举建设金融科技生态。监管部门要坚持守正创新，从数据管理、金融科技能力、新型基础设施建设等方面做好统筹规划，建立健全对新技术应用的监督指导机制和容错机制。市场机构要加快加强数字化治理战略规划和组织保障，深化与高等院校、科研院所的技术合作，加大科技人才的引进和培养力度。市场服务机构要从供给侧加大创新，为金融机构提供专业标准、合规、安全和高质量的产品和服务，助力金融业实现高水平数字化转型。

李超表示，要进一步强化科技思维，加快推动新一代信息技术与证券期货业务的深度融合，助力新质生产力发展，更加智慧、更加高效、更加精准地为实体经济和投资者提供更加优质的资本市场服务，为加快建设金融强国积极贡献力量。

证监会科技监管司副司长刘铁斌在演讲中介绍，资本市场数字化转型已取得阶段性成果。一是证监会不断探索人工智能等新技术在资本市场的应用；二是持续推动证监会系统数据治理体系建设；三是资本市场高质量数字化转型的基础更加扎实。

刘铁斌表示，证监会将进一步加强金融科技创新引领，推动资本市场高质量数字化转型。进一步做好“数据要素×资本市场”应用试点工作；不断探索人工智能、大模型等新技术在资本市场的应用；积极发挥标准的引领和规范作用。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经