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互换便利首次操作落地 机构投资者“稳定器”作用将更好发挥

刘 琪
2024年10月22日08:50 | 来源：证券日报
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原标题：互换便利首次操作落地 机构投资者“稳定器”作用将更好发挥

10月21日，中国人民银行发布公告，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

此前，在10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。

中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年，可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。

目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。业内专家分析，机构申请的2000亿元额度本质是央行授信，是潜在的增量资金，机构不是一次就用完，会持续为资本市场带来增量资金。

作为一项制度安排，互换便利将更好发挥机构投资者资本市场稳定器的作用。一方面，工具设计有逆周期调节特性。在股市超跌、股价被低估的时候，金融机构买入意愿较强，工具用量会比较大；而到股市好转、股票流动性恢复的时候，换券融资的必要性下降，工具用量会自然减小。另一方面，在面临投资者赎回压力时，金融机构可采取换券抵押而非贱卖股票的方式筹资，缓解“股市下跌—投资者赎回—卖出股票—股市进一步下跌”的负反馈，抑制羊群效应等顺周期行为，发挥平滑市场、稳定预期的作用。

(责编：罗知之、陈键)
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