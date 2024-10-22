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10月份LPR下调25个基点

专家表示，年内后续或维持稳定

2024年10月22日08:50 | 来源：证券日报
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原标题：10月份LPR下调25个基点

新一期LPR（贷款市场报价利率）迎来下调。10月21日，据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。两个品种报价均较前值下调25个基点。

这是LPR年内第三次调整。今年2月份，5年期以上LPR下调25个基点；7月份，两个期限品种双双下调10个基点。今年以来，1年期LPR已累计下调35个基点，5年期以上LPR已累计下调60个基点。

本月LPR的大幅下调，体现出金融对实体经济的支持力度不断增大。展望后期，受访专家普遍认为，短期LPR进一步下调受限，年内LPR报价或维持稳定。

LPR降幅超过政策利率降幅

市场对于本月LPR下调早有预期。9月24日，在国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布降准降息等政策。彼时潘功胜就提到，“预计本次政策利率调整之后，将会带动中期借贷便利（MLF）利率下调大概在0.3个百分点，LPR、存款利率等也将随之下行0.2到0.25个百分点”。

随后在9月25日，MLF利率下调30个基点至2%；9月27日，7天期逆回购操作利率下调20个基点至1.5%，同日还实施了降准0.5个百分点，释放约1万亿元长期资金。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，在新的货币政策框架下，7天期逆回购利率将作为主要的政策利率，逐步疏通由短及长的利率传导关系。在此方向下，伴随9月27日政策利率调降落地，10月份LPR报价也会相应下调。

同时，温彬认为，叫停“手工补息”叠加存款利率连续下调，有效降低银行负债成本，也为LPR报价的下调创造空间。

10月18日，国有大行牵头开启第六轮存款挂牌利率下调。其中，活期存款利率下调5个基点，从0.15%调整为0.1%；三个月、六个月、一年、两年、三年和五年定期存款利率均下调25个基点。调整后，一年定期存款利率为1.1%，三年和五年定期存款利率为1.5%、1.55%。这也是继7月份之后，今年以来主要商业银行第二次下调人民币存款利率。

值得一提的是，此前有分析认为10月份LPR下调幅度将与7天期逆回购利率下调幅度保持一致，而实际上本月LPR降幅则高达25个基点。对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，这或与近期银行存款利率较大幅度下调，9月份MLF操作利率大幅下行30个基点，以及降准落地等带动银行资金成本较大幅度下行有关。

100万元房贷30年省4.8万元

回顾今年以来的三次LPR下调，此次下调力度明显超过2月份、7月份的调整。在中信证券首席经济学家明明看来，本轮LPR调降配合此前存量房贷利率下调的操作，预计将有助于房地产行业需求端的回暖。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，此次下调对于后续购房者的影响非常大，将继续降低购房成本和月供压力。按照目前的房贷利率水平，以100万元贷款本金、30年期等额本息方式计算，月供大约减少130多元，全部利息大约减少4.8万元。同时，此次调整对于存量房贷利率也有较为明显的影响，将进一步降低存量房贷方面的利率和压力。

中指研究院政策研究总监陈文静在接受《证券日报》记者采访时认为，此次5年期以上LPR的调降，将进一步降低购房者的购房成本，有利于带动购房需求释放，配合住建部、中国人民银行、财政部等部委近期落地的政策“组合拳”，有望形成更大合力，助力房地产市场止跌回稳。

展望后期，温彬认为，年内LPR报价或维持稳定。从国外看，美国经济韧性仍在、美元指数走强，稳汇率仍有必要；从国内看，9月份我国经济数据边际好转，稳增长政策效果正逐步释放。此外，从银行看，商业银行净息差仍承压，LPR报价连续下调受限。

明明表示，年内价格端工具进一步发力的空间可能相对有限，但观察这一轮降息对于信贷需求的提振成效，不排除明年进一步降息的可能性。

(责编：罗知之、陈键)
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