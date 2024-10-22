寇佳丽

原标题：低空经济带火飞行汽车 上市公司积极“落子”新赛道

在政策支持、技术突破、资本涌入“三驾马车”的共同推动下，低空经济正逐步成为我国经济增长新引擎。伴随市场的强劲增长，低空经济的细分领域也越来越多，其中飞行汽车尤其受到关注。

在成都市，四川沃飞长空科技发展有限公司旗下的首款飞行汽车AE200电动垂直起降航空器eVTOL验证机已于近日完成公开演示飞行；在合肥市，飞行汽车发展战略暨标准建设研讨会已成功举办；在广州市，全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂已签约落地。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔对《证券日报》记者表示，飞行汽车集新能源、航空、新一代信息、新材料等创新技术于一体，是革命性的交通工具，堪称低空经济最具想象力的细分赛道，各地、各企业看好飞行汽车行业蕴含的巨大商业价值，为此竞相布局。

头豹研究院发布的《企业竞争图谱：2024年飞行汽车》提出，飞行汽车分为两类，一类是飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换的陆空两用载具；另一类是电动垂直起降飞行器（eVTOL），采用电力驱动、能够垂直起降的新型城市空中交通工具。

目前，国内飞行汽车行业尚处于发展初期，相关产品的大规模量产还没有出现，各类技术路线正处于并行发展阶段。

“突破关键核心技术、降低产品成本到定价进入消费者可接受范围、搭建产品标准认证体系、建立飞行安全监管体系、完善基础设施建设等，是当前飞行汽车发展面临的主要问题。”透镜咨询创始人况玉清在接受《证券日报》记者采访时表示，在动力电池技术方面，飞行汽车可从新能源汽车的技术成果受益但二者又有明显区别，具体表现为飞行汽车对电池瞬间放电能力和安全性要求极高，需要专门设计，目前成本很高，有待政产学研用等方面的共同努力、协同推进。

多位受访专家表示，飞行汽车可广泛应用于城市交通与通勤、物流配送、旅游观光、应急救援等众多场景，能提供全新的、高效便捷的作业方式，它的普遍应用将开启智能化立体交通新时代，对经济社会发展产生深远影响。

研精毕智市场调研网发布的数据显示，2023年我国飞行汽车市场规模达220亿美元，较上年同比增长29.41%；预计2025年我国飞行汽车市场规模将达305亿美元，较上年同比增长17.31%。

不少上市公司已积极投身这一赛道。同花顺iFinD数据显示，截至10月21日，A股市场“飞行汽车”概念下的个股已有70只。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者分析称，上市公司依靠自身积累主动作为，不仅有助于企业在飞行汽车市场上获得领先优势、拓展业务范围、寻找新增长点、实现多元化经营，还有助于提高公众对飞行汽车的认知度，促进产业链协同发展。

(责编：罗知之、陈键)

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