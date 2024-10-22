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以旧换新政策效应持续显现 消费市场暖意浓

刘 萌
2024年10月22日08:51 | 来源：证券日报
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原标题：以旧换新政策效应持续显现 消费市场暖意浓

以旧换新是扩内需、促消费的有力抓手。从政策带动效应看，随着以旧换新政策不断扩围，有力带动了相关消费品的销售。

根据国家统计局发布的最新数据，前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。其中，9月份，汽车、家电等商品销售向好，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类商品零售额分别增长20.5%、12.3%、10.0%；汽车类、家具类商品零售额均增长0.4%，增速由负转正。

另据商务部统计，截至10月16日24时，全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份，当日新增补贴申请量首次突破2万份；截至10月15日，1013.4万名消费者购买8大类家电产品1462.4万台，享受131.7亿元中央补贴，带动销售690.9亿元。

在受访专家看来，消费增速提升的一个重要原因就是以旧换新政策的持续落地。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，9月份以旧换新政策逐步落实，各地积极响应，汽车和家电等大宗消费需求集中释放，带动当月社会消费品零售总额同比增长3.2%，为二季度以来的最高水平。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，从最新消费数据来看，消费品以旧换新政策很大程度上激发出消费者对于汽车、家电等耐用消费品的置换意愿和潜在消费需求，不仅促进了消费市场的回暖，还带动了生产端的复苏，为国民经济的持续向好提供有力支撑。

中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，以旧换新政策既惠民又利企，随着该政策宣传推广的进一步深入，促消费稳增长的效应正在持续放大，带动了消费市场回暖。

四季度以来，江苏、浙江、河北等多地在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将更多家电产品纳入补贴范围，推动以旧换新深入开展。

在明明看来，随着“双11”等电商购物节的临近，家电以旧换新政策补贴与购物节优惠的叠加，预计将进一步激发消费活力，带动消费品销量增长。此外，在财政明确将加力保障“三保”支出以及加大对困难群众和重点群体的帮扶和支持力度下，居民收入及消费意愿有望持续回暖，将有助于四季度消费需求的进一步复苏。

付一夫也认为，当前，积极因素正不断汇集，随着政策效果的持续显现，居民预期与消费信心都将继续修复，消费市场向好态势也有望得到延续。

谈到接下来如何进一步激发消费活力，付一夫表示，一方面因地制宜扩大消费品以旧换新的范围，激发置换需求；另一方面进一步简化补贴流程，提高审批效率和消费者的便利性；此外，金融机构也可以围绕以旧换新推出相应的金融服务产品，为消费者提供金融便利，提升以旧换新意愿。

(责编：罗知之、陈键)
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