原标题：多家银行年内二度上调积存金起购点

随着金价持续走高，近期又有银行陆续调高积存金投资门槛，其中部分银行年内二次上调起投门槛。多数银行起购点上调至650元或700元。

具体来看，今年4月份、5月份，多家国有大行和股份制银行对积存金起购点进行调整。9月底、10月初不少银行相继对积存金起购点再次调整。

在业内专家看来，虽然黄金价格目前较高，但后续仍然有进一步上涨的空间，未来还将有银行继续调整积存金起购点。黄金作为贵金属也是大宗商品，作为投资品仍然存在风险，投资者在参与积存金业务时需要考虑自身流动性和风险承受能力，合理开展投资。

银行再提积存金“门槛”

10月16日，交通银行发布公告称，根据中国人民银行《黄金积存业务管理暂行办法》的相关要求，为顺应市场变化，将对贵金属钱包、黄金定投业务进行调整。具体来看，该行贵金属钱包、黄金定投业务积存计划交易起点金额将由600元调整至700元，调整时间为10月18日9:30起。对客户而言，调整前已设置成功的积存计划将继续执行，不受影响；而调整后，新建积存计划则需满足该行最新起点金额要求。

除了交通银行外，包括工商银行、中国银行、建设银行、农业银行以及招商银行、兴业银行、浙商银行、光大银行等在内的多家国有大行和股份制银行，相继于9月底、10月初发布了积存金起购点调整的公告。

今年上半年，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、招商银行、平安银行在内的多家银行已进行过一轮积存金业务起点金额上调。

对此，南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，银行连续上调积存金业务起购金额主要与国际金价的连续上涨有关。随着金价的上涨，每克黄金的价格已接近或超过银行设定的起购金额，因此银行需要相应提高积存金的起点金额以满足监管要求，并防范风险。根据《黄金积存业务管理暂行办法》规定，黄金积存产品最小业务单位为1克，因此，随着金价连续上涨，银行必须对积存金的起购点进行调整。

投资者需保持谨慎

今年黄金价格不断走高，不少居民通过积存金等方式投资黄金。《证券日报》记者近日走访多家银行网点时了解到，今年，各大银行积存金业务火热，咨询和开户投资的客户明显多了起来。

不过，业内人士提醒，当前黄金在短期内已积累较大涨幅，投资者还需谨慎。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示，黄金积存业务更适合于定期连续投资，虽然黄金价格目前较高，但后续仍然有进一步上涨的空间，投资者可以根据自身情况决定是否及时参与。

田利辉表示，对于投资者来说，随着积存金投资“门槛”的升高，需要更强的资金实力和风险承受能力。投资者应该注意市场风险，即黄金价格波动可能造成损失的风险，以及流动性风险，即在特定市场环境下按照预期价格变现的不确定性。投资者应谨慎对待黄金投资的潜在风险，并做出理性的投资选择，量力而行。

在金价不断刷新历史高点的当下，投资者是否还适合投资黄金？田利辉认为，这需要根据个人的风险承受能力和投资策略来决定。对于普通投资者而言，可以考虑通过贵金属主题基金和黄金ETF等产品进行投资。同时，投资者也可以采取定投或者低吸的方式参与配置和投资，避免追高，并根据自身风险偏好设置相应的投资仓位。

(责编：罗知之、陈键)

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