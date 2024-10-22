李 冰

原标题：支付清算协会“群友”更新 三家中小银行“退群”

日前，中国支付清算协会（以下简称“协会”）发布公告称，注销7家单位会员资格。其中包括3家中小银行。这是协会年内第4次发布取消会员资格公告。整体来看，协会加大了对现有会员的管理力度，年内已有20家会员单位被协会清退。

具体来看，江苏如东农村商业银行股份有限公司、黄山徽州农村商业银行股份有限公司、长春绿园融泰村镇银行股份有限公司、武汉市金源信企业服务信息系统有限公司、上海动联信息技术股份有限公司、重庆中科云从科技有限公司、北京旷视科技有限公司等7家单位会员资格被注销。

今年5月份，协会已注销包括美银宝信息技术（上海）有限公司、宁波银联商务有限公司、深圳市银联金融网络有限公司、上海纽斯达科技有限公司在内的6家单位会员资格；7月初，协会注销江苏通付盾科技有限公司、北京丰瑞祥信息技术股份有限公司等5家单位会员资格；7月18日，协会注销深圳市深银联易办事金融服务有限公司、广州银联网络支付有限公司等2家单位会员资格。

素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者分析称：“注销或取消会员资格是协会基于行业自律机制开展的一种常态化操作，有助于维护支付清算行业的有序发展。”

“从已‘退群’的机构来看，主要是相关主体不再存续，被依法合并、解散。也有部分机构出于自身需要的考量退出协会组织。”星图研究院研究员黄大智对《证券日报》记者表示。

截至10月21日，协会内银行机构单位会员为182家、非银行支付机构单位会员172家。

整体看，协会会员名单有出有进，据《证券日报》记者统计，年内已有8家单位吸纳为支付清算协会会员。包括兰州银行股份有限公司、上饶银行股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司以及天津金城银行股份有限公司和北京亿米互联网络科技有限公司等。

“支付清算协会会员有进有出，这是行业良性发展的表现。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示。

“随着网络支付对实体经济渗透度的提升，支付产业链中涉及的服务角色也越来越多。例如，科技服务商、聚合收单服务商等。加大对支付产业上下游角色‘扩招’有利于行业的健康有序发展。”黄大智说。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经